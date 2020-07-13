Ринкевич: за нарушение самоизоляции визы и виды на жительства нужно аннулировать

Иностранцы, которые приезжают из стран, не входящих в ЕС, и нарушают режим 14-дневной самоизоляции, должны быть лишены визы или временного вида на жительства. Такое мнение высказал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на своих страницах в социальных сетях.

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Кроме того, считает он, нужен мораторий на оформление или очное продление временных видов на жительство до того момента, когда заболеваемость в третьем государстве достигнет требуемого уровня, то есть 16 человек на 100 000 жителей в течение двух недель.

Въезжающие из третьих стран должны письменно обещать, что будут соблюдать все эпидемиологические требования, а за нарушение самоизоляции их должен ждать денежный штраф и аннулирование визы или временного ВНЖ, предлагает министр.

Как ранее сообщалось, министр здравоохранения Илзе Винькеле выступила за более строгие ограничения на въезд людей из стран "красного" списка.

В "красный" список включены государства ЕС и другие страны Европы, где заболеваемость Covid-19 превышает 25 случаев на 100 000 населения, в том числе Россия и Белоруссия.

По словам Винькеле, вопрос об ограничениях для представителей этих стран не входит в компетенцию Министерства здравоохранения, и решать его должны МИД и Минсообщения. Также свою роль в контроле над ограничениями должно играть МВД. Ограничения должны относиться к выдаче виз и использованию видов на жительство (ВНЖ).