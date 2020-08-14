Ринкевич: задержанные в Беларуси латвийцы освобождены

Оба задержанных в Беларуси жителя Латвии отпущены на свободу, сообщил в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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В социальных сетях появились видео, где видно, как освобождают задержанных во время протестов. Многие из них рассказывают о жестоком обращении в тюрьмах и сравнивают условия с концлагерем.

Министр иностранных дел еще вчера, 13 августа, призвал латвийцев, если они все-таки решат поехать в Беларусь, быть осторожными в общественных местах, где собирается заметное число людей, и вечером воздержаться от выхода на улицу.

МИД напоминает, что в случае чрезвычайной ситуации нужно незамедлительно связаться с посольством Латвии в Беларуси, консульством в Витебске или позвонить в Консульский департамент по круглосуточному телефону +371 26 337 711 либо написать на электронную почту palidziba@mfa.gov.lv.