Ринкевич: Запад должен отреагировать на разжигание войны Россией
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Уровень разжигания Россией шовинизма и войны принимает беспрецедентные масштабы, и Запад должен соответственно действовать, на этот раз не допуская ошибок, заявил в твиттере министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Министр подчеркивает, что происходящее в настоящее время - не война Путина против Украины, а война России с Украиной и Западом.

"Это не война Путина против Украины, это война России против Украины, а в настоящее время косвенно и против Запада. Уровень разжигания шовинизма и войны в России беспрецедентен, и к этому нужно соответственно относиться. На этот раз нельзя допускать ошибок", - заявил глава латвийского МИД.

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