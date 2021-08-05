"Риск виртуальный!" Лидер медицинского профсоюза заявил об опасности вакцин для юношей — это правда?

Лидер Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной опеки Валдис Керис распространил информацию, что половина случаев заражения штаммом "дельта" — среди полностью вакцинированных людей. А также, что риски побочных заболеваний — миокардита и перикардита — от вакцин Pfizer и Moderna для подростков и молодых людей могут быть выше, чем риск попасть в больницу с осложнением от Covid-19. При этом Керис сослался на данные американского Центра контроля заболеваний (CNC). Медицинское сообщество Латвии тут же отреагировало: заявление не основано на научных данных и не представляет мнение профессионалов медотрасли. И объяснили почему.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Работают ли вакцины со штаммом "Дельта"?



Глава Госсовета иммунизации (ГСИ) Даце Завадска осудила "безответственное введение в заблуждение и распространение некорректной информации, не основанной на доказательствах". Свежие данные, полученные после миллиардов прививок, лишь подтверждают то, о чем ГСИ утверждал ранее: все одобренные Европейским агентством лекарств вакцины "надежны и эффективны для широкого круга жителей", она защищают также от заражения штаммом delta и снижают уровень распространения заболевания.

В частности, профессор Завадска привела свежие данные из Великобритании, где в большинстве случаев прививали вакциной Astra Zeneca, применение двух доз вакцины снижало риск заражения штаммом "альфа" на 87,5%, результаты действия вакцины в отношении штамма "дельта" — уменьшение возможности заразиться — 79,6%. Похожая статистика по Канаде, где по большей части использовали mRnk-вакцины, — там снижение возможности заражения оценивается на уровне 87 процентов. То есть все работает.

В крайне редких случаях после вакцинации Covid-19 могут развиться такие побочные эффекты, как миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикадит (воспаление внешней оболочки сердца). Эти случаи в основном проявляются в первых 14 дней после вакцинации, чаще после второй дозы и чаще у молодых людей. Но эта вероятность в разы ниже, чем возможность попасть в больницу с осложнениями от коронавируса и развития тяжелого миокардита в результате этих осложнений.

В чем конкретно неправ Керис?



Профессор РСУ, руководитель кафедры Общественного здоровья и эпидемиологии Гиртс Бригис объяснил, где кроется обман в информации Кериса.

Утверждение Кериса: штаммом "дельта" заражаются столько же вакцинированных людей, сколько невакцинированных.

Некорректно, потому что эта статистика по странам, где вакцинированных в разы больше. К примеру, в Израиле, где охват вакцинации более 80%, среди инфицированных 2% — получившие вакцину и 13% — невакцинированные. Разница — 85% — как раз на уровне заявленной эффективности вакцины Pfizer (93%).

Утверждение Кериса: вакцинация для юношей до 24 лет имеет же риск развития тяжелого побочного заболевания миокардита, как госпитализация при коронавирусе, а для подростков до 17 лет риск возрастает в шесть раз.

Некорректно, потому что основано на мнении одного из врачей, которое не было было основано на научных исследованиях. Такой вывод мог быть связан с ошибочной выборкой случаев, эффектом малых чисел и неверной интерпретацией.