"Риск виртуальный!" Лидер медицинского профсоюза заявил об опасности вакцин для юношей — это правда?

Лидер Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной опеки Валдис Керис распространил информацию, что половина случаев заражения штаммом "дельта" — среди полностью вакцинированных людей. А также, что риски побочных заболеваний — миокардита и перикардита — от вакцин Pfizer и Moderna для подростков и молодых людей могут быть выше, чем риск попасть в больницу с осложнением от Covid-19. При этом Керис сослался на данные американского Центра контроля заболеваний (CNC). Медицинское сообщество Латвии тут же отреагировало: заявление не основано на научных данных и не представляет мнение профессионалов медотрасли. И объяснили почему.
Работают ли вакцины со штаммом "Дельта"?
Глава Госсовета иммунизации (ГСИ) Даце Завадска осудила "безответственное введение в заблуждение и распространение некорректной информации, не основанной на доказательствах". Свежие данные, полученные после миллиардов прививок, лишь подтверждают то, о чем ГСИ утверждал ранее: все одобренные Европейским агентством лекарств вакцины "надежны и эффективны для широкого круга жителей", она защищают также от заражения штаммом delta и снижают уровень распространения заболевания.
В частности, профессор Завадска привела свежие данные из Великобритании, где в большинстве случаев прививали вакциной Astra Zeneca, применение двух доз вакцины снижало риск заражения штаммом "альфа" на 87,5%, результаты действия вакцины в отношении штамма "дельта" — уменьшение возможности заразиться — 79,6%. Похожая статистика по Канаде, где по большей части использовали mRnk-вакцины, — там снижение возможности заражения оценивается на уровне 87 процентов. То есть все работает.
В крайне редких случаях после вакцинации Covid-19 могут развиться такие побочные эффекты, как миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикадит (воспаление внешней оболочки сердца). Эти случаи в основном проявляются в первых 14 дней после вакцинации, чаще после второй дозы и чаще у молодых людей. Но эта вероятность в разы ниже, чем возможность попасть в больницу с осложнениями от коронавируса и развития тяжелого миокардита в результате этих осложнений.
В чем конкретно неправ Керис?
Профессор РСУ, руководитель кафедры Общественного здоровья и эпидемиологии Гиртс Бригис объяснил, где кроется обман в информации Кериса.
Утверждение Кериса: штаммом "дельта" заражаются столько же вакцинированных людей, сколько невакцинированных.
Некорректно, потому что эта статистика по странам, где вакцинированных в разы больше. К примеру, в Израиле, где охват вакцинации более 80%, среди инфицированных 2% — получившие вакцину и 13% — невакцинированные. Разница — 85% — как раз на уровне заявленной эффективности вакцины Pfizer (93%).
Утверждение Кериса: вакцинация для юношей до 24 лет имеет же риск развития тяжелого побочного заболевания миокардита, как госпитализация при коронавирусе, а для подростков до 17 лет риск возрастает в шесть раз.
Некорректно, потому что основано на мнении одного из врачей, которое не было было основано на научных исследованиях. Такой вывод мог быть связан с ошибочной выборкой случаев, эффектом малых чисел и неверной интерпретацией.
"Этот риск — вирутальный! Он ниже, чем вероятность попасть в аварию на дороге, так может запретим использовать машины?" Кроме того, по его практике, поствакцинный миокардит проходит в легкой форме и проходит сам или легко излечивается, чего не скажешь о миокардите, который развивается в случае заражения Covid-19, что случается в 6-10 раз чаще.
В частности, в США, на чье агентство CNC ссылается Керис, позитивный эффект от вакцин и возможные риски для всех возрастных групп были тщательно оценены, в том числе — риски госпитализации и смерти. Там пришли к выводу, что во всех случаях позитивный эффект выше, чем риски. Тем более что случаи миокардита и перикардита легко идентифицируются и лечатся.
Распространенность миокардита и перикардита в США — 40,6 случаев на 1 000 000 мужчин до 30 лет. Центр контроля заболеваний США (CDC) и Совет иммунизации США рекомендуют вакцинироваться людям этой возрастной группы.
Что на самом деле с пост-вакцинным миокардитом у юношей?
Латвийское агентство лекарств выразило понимание, что информация о побочных эффектах вакцин, которые влияют на работу сердца, кажется очень тревожной, но исследования доказали, что заболевание Covid-19 связано с многократно большими рисками миокардита и перикардита, чем прививка. В том числе и для молодых мужчин. Поэтому для людей с 12 лет эффект от вакцинации — позитивный.
Кардиолог Детской клинической больницы Ингуна Лубауа сообщила, что обычно в год в Детской больнице лечится 4-5 детей с миокардитом, развившимся, чаще всего, от вирусных заболеваний. В частности, сейчас там находится два ребенка с миокардитом после Covid-19 и после болезни Laima.
Как рассказала старший эксперт департамента регистрации медикаментов Госагентства лекарств Зане Нейкена, что на сегодня в Латвии получено шесть сигналов о возможных побочных явлениях после введения вакцины в форме миокардита. В пяти случаях — один после использования вакцины Spikevax и 4 после Comirnaty для молодых людей 12-35 лет — подтверждена возможная связь заболевания с вакцинацией, в одном случае с человеком из группы 50 — 59 лет нет убедительного подтверждения связи диагноза с фактом вакцинации. В пяти из объявленных случаев миокардит развился у мужчин (мальчиков) после получения второй дозы вакцины, в одном случае миокардит зафиксировали у женщины после получения первой дозы вакцины.
По сведениям Госагентства лекарств во всех случаях или уже вылечились или находятся на стадии выздоровления. Число случаев развития миокардита Нейкена предлагает рассматривать в контексте общей вакцинированности населения Латвии. На 4 августа получено 954 390 доз вакцин mRNS (Pfizer и Moderna), если выделить отдельно группу до 30 лет — они получили 125 011 доз. Общее число вакцинированных mRNS вакциной Comirnaty — 733 890 человек, общее число 30-летних среди них — 108 455. Общее число вакцинированных Spikevax — 220 500, моложе 30 лет среди них — 16 556 человек.
Миокардит и перикардит — заболевания, связанные с воспалением сердца, могут развиться в результате инфицирования или иммунного заболевания. Эти заболевания обычно проходят сами или после лечения. Во многих источниках упоминается, что распространенность обычного миокардита в Европейской экономической зоне — от 1 до 10 случаев на 100 000 человек в год.
"Очень важно, чтобы получатели вакцины и специалисты здравоохранения знали характерные симптомы миокардита и перикардита — затруднение дыхания, боли в груди, ускоренная работа сердца, которая может быть аритмичной, бессилие, — сообщила Нейкена. — Если вскоре после получения вакцины человек ощутит эти симптомы, ему надо не медля обращаться за медицинской помощью — специалисты обо всем информированы и знают, как действовать в подобных случаях".
По сведениям ЦПКЗ, данные о вакцинации от Covid-19 и показатели заболевания по Латвии тоже подтверждают тенденцию всей Европы — получатели двух доз вакцины болеют намного реже и в этом случае болезнь проходит в легкой форме, госпитализация в этих случаях нужна крайне редко. 98% людей, которые в июне попали в больницу с Covid-19 не были вакцинированы. Причем вакцинация дает как индивидуальную защиту, так и на уровне всего общества. Именно заслуга вакцинированных людей в том, что снизилось число случаем заражений в Латвии, что особенно важно сейчас, когда в стране доминирует особо заразный штамм delta.