Рижан призывают точно заполнять заявки на получение жилищного пособия; выплата может задерживаться

Рижская Социальная служба призывает жителей с пониманием относиться к случаям, когда расчет жилищного пособия задерживается и пересмотр размера начисленного пособия не происходит в запланированные даты. В целях ускорения процесса рижан просят точно заполнять заявки на получение пособия.

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Поскольку резко выросли тарифы на коммунальные услуги, а правительство внесло в законодательства изменения, которые затрагивают порядок начисления жилищного пособия самоуправлением, существенно увеличилось количество запросов пособий и объем обрабатываемых документов. К тому же пандемия Covid-19 повлияла на число работников, занимающихся обработкой документов. По этим причинам работники Рижской Социальной службы не всегда могут своевременно рассмотреть каждое заявление, поданное жителем, и опять же своевременно принять решение о предоставлении пособия или отказе в нем.

Рижская Социальная служба рассчитывает и назначает размер социального пособия индивидуально в каждом конкретном случае с учетом требований нормативных актов. В случае принятия решения о назначении пособия оно перечисляется на счет поставщика услуг или счет лица в кредитном учреждении.

Чтобы сотрудники успевали быстрее обрабатывать информацию и принимать решения, жителей призывают аккуратно заполнять и подавать необходимые документы, а также выбрать наиболее удобный способ коммуникация:

Заботясь о здоровье и безопасности рижан и своих работников, Рижское самоуправление создало на портале latvija.lv электронную услугу "Заявление о подаче декларации о прожиточном минимуме в Рижскую социальную службу", где декларация о прожиточном минимуме можно заполнить дистанционно, адрес: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP219/Apraksts

По-прежнему можно обратиться в территориальный центр Рижской Социальной службы очно, взять бланк заявления, заполнить прожиточных средств на месте или же, забрав документы домой, и произвести работу с документами там. В заявлении нужно указать имя, фамилию, персональный код, адрес, номер телефона, какая помощь запрашивается. Также нужно приложить документы, которые подтверждают расходы, связанные с использованием жилья. Весь пакет документов нужно положить в специальные ящики, которые установлены во всех 11 территориальных центрах Рижской Социальной службы.

Жителей просят подавать заявление на перерасчет жилищного пособия не чаще, чем раз в три месяца!

Из-за чрезвычайно большого количества входящих звонков, Рижская Социальная служба призывает не беспокоиться, если справочные номера не отвечают. Сотрудники Рижской социальной службы свяжутся с вами в ближайшее время.

Вы также можете оставить свой вопрос в голосовой почте в нерабочее время, позвонив по бесплатному номеру 80005055, и с вами свяжутся и ответят на следующий рабочий день.

С информацией о социальных пособиях и социальных услугах в столице можно ознакомиться на домашней странице Департамента благосостояния Рижской думы: ld.riga.lv

Рижское самоуправление напоминает, что при расчете пособия на жилье учитываются расходы на: аренду, обслуживание жилья; отопление, в том числе, на покупку топлива; холодная и горячая вода; электричество; природный газ; канализация или канализация; бытовые отходы; телекоммуникационные услуги и Интернет; расходы для установки и поверки счетчиков воды (соблюдение норм, установленных нормативными актами).