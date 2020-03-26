Рижан просят не гулять и не заниматься спортом в Межапарке, на Луцавсале и в парках центра Риги

С наступлением солнечной погоды рижане все чаще отправляются на прогулки или занимаются спортом на свежем воздухе. Учитывая объявленную чрезвычайную ситуацию, временная администрация Рижской думы настоятельно рекомендует соблюдать социальное дистанцирование и по возможности оставаться дома ради своей безопасности и безопасности окружающих людей.

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Жителей особенно призывают не использовать для прогулок и занятий спортом популярные общественные места, где может находиться большое количество людей, в том числе, Луцавсалу, Межапарк, парки в центре Риги и другие, не использовать и публичные детские площадки, учитывая, что объекты общего пользования могут способствовать распространению вируса.

Самоуправление просит тщательно оценивать необходимость использования общественного транспорта, максимально сократить пребывание в торговых местах, заранее подготовить список покупок и соблюдать дистанцию в 2 метра. Также жителей и гостей столицы призывают соблюдать рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения меры предосторожности — часто мыть руки, не дотрагиваться до глаз, носа и рта немытыми руками, регулярно проветривать помещения, часто мыть и дезинфицировать используемые поверхности.