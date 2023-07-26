Рижан штрафуют за парковку у Центрального рынка, хотя они ничего не нарушали

Рижанка Елена Мухаметова была оштрафована 30 евро за то, что просто проехала мимо Центрального рынка. Как выяснилось позже, она такая не одна — Центр защиты прав потребителей (PTAC) ежедневно получает жалобы на парковку между Центральным рынком и Городским каналом, сообщает Rus.LSM.lv.
Как рассказала Елена журналисту Rus.LSM.lv Виктории Пушкеле-Отто, штраф рижанка получила 11 июля от компании Park Expert, в котором говорилось, что она использовала парковку с 29 по 30 марта в течение 18 часов.
Речь идет о парковке между Центральным рынком и Городским каналом. По словам Елены, она никогда не парковалась там, а лишь проезжала мимо. Дважды — 29 и 30 марта. Ее автомобиль зафиксировала камера наблюдения, установленная при въезде на улицу Централтиргус.
"К штрафу были приложены два QR-кода, где можно посмотреть факт моего нарушения. Я отсканировала, смотрю, понимаю, что меня сфотографировали в тот момент, когда я ехала. То есть видно, что также стояла припаркована машина, а я ехала по улице Централтиргус в сторону "Стокмана". 29 число — час с копейками. Я ехала за ребенком в школу. И 30 число — семь с копейками. Это мы ехали с утра в школу. В том же направлении", — объяснила Елена.
Несмотря на то, что на фотографиях видно, что автомобиль женщины едет, в компании решили оштрафовать ее на 30 евро за неоплаченную парковку. Елена связалась с Park Expert, но ей не смогли сказать ничего конкретного.
Рижанка поделилась своей историей в социальных сетях и стали отзываться десятки людей, которые оказались в аналогичной ситуации.
В PTAC уже очень хорошо знают компанию Park expert. Жалобы на них от жителей Латвии поступают ежедневно. Представитель PTAC Санита Гертмане подчеркнула, что в этом году поступило уже шесть заявлений и центр провел около 50 консультаций.
Как пояснила Гертмане, консультаций стало больше именно в последние недели — именно в этот период многие люди узнали о наличии штрафов.
Часть обратившихся в PTAC, так же как и Елена, просто проезжали мимо, другие водители ненадолго останавливались у Центрального рынка для посадки или высадки пассажиров.
"Мы начали расследование и проводим работы по надзору. Мы не можем сделать выводы за короткий срок, нам нужно оценить все жалобы, связаться с коммерсантом. Если в ходе расследования будет констатировано нечестная коммерческая практика, на предприятие Park Expert может быть наложен штраф до 300 тысяч евро", — отметила Гертмане.
В Park Expert на вопросы Rus.LSM вчера не ответили. За них ситуацию прокомментировала муниципальная компания Rīgas nami, которая отвечает за Центральный рынок и парковку возле него. Как пояснили в Rīgas nami, земля была сдана в аренду в рамках конкурса в начале этого года. Победителем стало предприятие, предложившее наименьшую цену.
Представитель Rīgas nami Иво Киршблатс заявил, что предприятие регулярно получает жалобы. По его словам, проблема, вероятно, заключается в камерах наблюдения, которые фиксируют въезд, но не выезд. В Rīgas nami потребовали объяснений ситуации у Park Expert. Если проблема не будет решена, вероятно, договор, заключенный с Park Expert на пять лет, будет расторгнут.
После получения необоснованного штрафа за парковку у Центрального рынка, следует отправить заказное письмо с претензией в Park Expert, а потом сразу обратиться в PTAC. Оплачивать штраф, если вы уверены, что ничего не нарушали, не стоит.