Рижан ждут сюрпризы. Глава Риги про дыры в асфальте, надзирателей дворников RNP и две смены в школах

Стало ли рижанам легче жить со сменой руководства города? Почему машины уходят под асфальт, а Rīgas namu pārvaldnieks выставляет счета "с потолка"? Помогут ли обнищавшим в пандемию рижанам? Не отнимут ли льготы? Как будут функционировать школы в условиях социальной дистанции? Глава временной администрации Рижской думы Эдвинс Балшевицс ответил на вопросы ведущего передачи "Действующие лица" на LR-4 Романа Шмелева и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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Зимой министр среды и регионального развития Юрис Пуце инициировал роспуск Рижской думы и назначил руководителем временной администрации столицы госсекретаря своего министерства Эдвинса Балшевицса. Предполагалось, что управляющее Ригой трио администраторов сменится на выборную власть уже через два месяца, но пандемия перекроила все графики. На сегодня выборы планируется провести в августе. Потом предстоит процесс назначения нового мэра. В итоге "временное правительство" Риги зависло у руля более, чем на полгода, и вынуждено принимать в том числе и политические решения.

На вопрос, пишется ли парадный портрет технического "мэра" для думской галереи, Балшевицс категорически ответил "нет": "Мы изначально были и будем технической временной администрацией, которая обеспечивала управление Ригой с момента отставки прежней Думы до выборов новой. Юридические полномочия у нас те же, что у обычных депутатов самоуправления, но надо понимать, что мы — не избранные".

Тем не менее сегодняшний наместник Рижской думы считает удачей для рижан то, что во время пандемии городом управляли трое, а не шестьдесят человек: "Мы имели возможность без политических нюансов достаточно быстро реагировать на проблемы с распространением Covid-19. В том числе решить вопрос с "Ригас сатиксме", услугами которого в день пользуются полмиллиона жителей. То есть четверть Латвии каждый день встречается в рижском транспорте. Если бы так осталось и в пик заболевания, мы бы не справились так хорошо с пандемией".

Foto: LETA

На фото: Эдвинс Балшевицс и назначивший его руководить Ригой министр среды Юрис Пуце.

Какие недостатки работы прежней Думы вскрылись?

По словам Балшевицса, в самом критическом состоянии оказалась ситуация с вывозом мусора, также много вопросов вызвала работа предприятий с капиталом Рижской думы, в том числе самых проблематичных — RNP и Rīgas Satiksme. В обслуживающем более 3000 зданий RNP выявилось коррупционных рисков — сомнительно проводились закупки и заключались договоры с предприятиями по обслуживанию отдельных сегментов (в частности, лифтов).

"Еще критичнее ситуация сложилась на уровне филиалов RNP — бывших домоуправлений, — рассказал Балшевицс. — Много непонятных работников и оплата услуг, без объяснений, откуда что берется… Страдают жители домов, которые не понимают, куда уходят их деньги, по какому формату распределяются, за что они платят, за что нет, за что берут большие суммы, почему не реновируются дома…

Главная проблема — цены на услуги и контроль за исполнением работ. Внеочередной ремонт может покрываться из прямых выплат жителей, даже не интересуясь их мнением. Нет контроля и утчета, за что конкретно они платят. Отдельный разговор — про дворников. Непонятно откуда берутся такие расходы, как оплата в более, чем 1000 евро, за надзор за работой дворников. В итоге рижане активно отказываются от управления RNP, особенно в домах, которые находятся в сравнительно неплохом состоянии, а в депозите предприятия остается самая проблемная недвижимость…"

Инициированы открытые конкурсы на места в правлениях RNP, Rīgas Ūdens. Getliņi Eko — желающих занять вакансии много, есть из кого выбрать. По заверению Балшевицса, новой администрации этих предприятий придется работать по разработанным новым правилам в условиях особой прозрачности для общества, чтобы не было возможности организации сомнительных закупок и назначения "своих людей". Есть вероятность, что прежние руководители-растратчики должны будут покрыть убытки.

Почему так плохо управляют сбором мусора?

Эдвинс Балшевицс согласился, что недостатков в работе управляющих сбором мусора на сегодня хватает. Но считает, что на то есть объективные причины.

"Уже изначально был риск, что новое предприятие без опыта работы на новой территории не сразу приспособиться к новым условиям. Нужно время, — признал Балшевицс. — Мы дали задание Департаменту среды и жилья РД бдительно следить за этими процессами. Все претензии будут рассматриваться. Согласны, что поначалу проблемы появились — менялись дни и время сбора мусора, место. Не все жители заключили договоры. Но мы следим за этим — ситуация меняется".

Он предупредил, что рижане, которые до сих пор не заключили договора на вывоз мусора, могут быть оштрафованы, а несознательным жителям, которые неправильно сортируют мусор, придется платить за вывоз самую высокую цену. По всем проблемам с мусоросборными предприятиями он призвал обращаться в Департамент среды РД по телефону 67474700. "У Думы есть договор с этими обслуживающими компаниями. У нас есть возможность административного реагирования на проблемы", — обещал он.

Почему машины проваливаются на улицах Риги?



"Rīgas siltums и Rīgas Ūdens недостаточно инвестировали в то, чтобы привести свое хозяйство в порядок, — называет причину Балшевицс. — Вот в какой-то момент проблемы и проявились. Конкретная дыра на Гертрудес связана с тестированием "силтумса" — труба прорвалась и размыло улицу. Понятно, что этим водопроводам более 50 лет — настало время их менять. Задача предприятий Рижской думы обеспечить работы так, чтобы этих проблем не было… Думаю, эти вопросы будут решены".



Похудел ли бюджет Риги в пандемию?



Глава Временной администрации Риги заверил, что несмотря на отдельные сокращения доходов, выполнение бюджета Риги идет по плану. В том числе создан резервный фонд в 13 млн евро на оперативную помощь в кризис и в посткризисное время. "Идя навстречу предпринимателям, мы отменили налоги за торговлю на улицах, что уменьшило поступления в бюджет на полмиллиона евро, но дало возможность предпринимателям работать в условиях ограничений, — пояснил он. — Есть потери и у Rīgas satiksme — во время эпидемии они были вынуждены запустить весь транспорт по максимуму, чтобы обеспечить дистанцирование и в транспорте. Надо было содержать Рижский зоопарк, который был закрыт более двух месяцев. Потратили на средства дезинфекции, перенос налогов и т.д."

Зато на других позициях возможна экономия. В частности, пандемия обнулила расходы на командировки Рижской думы. Снизятся коммунальные расходы за счет снижения тарифов на тепло и воду.

Также временная администрация инициировала пересмотр системы обслуживания е-талонов. "Рижане платят более миллиона в месяц на содержание этой системы. Это как минимум безответственно, — считает Балшевицс. — Новое правление RS активно работает над внедрением новой более экономной системы, которая может использовать элементы старой, но снизить расходы". В частности, будет создана система для пенсионеров, чтобы они не ездили в переполненном транспорте, но при этом могли попасть бесплатно к врачу, в магазин, аптеку. Обещают и разработку мобильного приложения для покупки билетов на общественный транспорт с помощью телефонов.

Рига — за парк или здание для спецслужб на Тейке?



"Мы в этой ситуации нейтральны, — говорит администратор о конфликтной ситуации, сложившейся вокруг велотрека на Тейке. — Прежнее руководство рассматривало эту ситуацию со спецслужбами и жителями, предлагали альтернативы, но Рижская дума в этой ситуации не была особенно услышана. У нас уже не было возможности что-то предлагать — процесс зашел достаточно далеко, обратно не открутишь. Сейчас завершающая фаза. Мы можем выслушать жителей и предложить альтернативу парку".



Как поддержат рижан, потерявших доходы в кризис?



По словам временного администратора, за время пандемии на 12% увеличилось число тех, кому нужна социальная поддержка. Рассчитывая на это, правление Риги увеличил бюджет департамента благосостояния на 15%, а также приняли решение поднять оплату социальным работникам, которые оказались на передовой пандемии, помогая малообеспеченным.



Что ждет школы в случае "второй волны" пандемии?



"Надо решать в долгосрочном ключе тему онлайн-обучения, на случай, если его придется продолжить, — рассуждает Балшевицс. — Над этим сейчас думает Департамент образования. Одно из решений, если надо будет организовать дистанцирование, оценить возможность введения двух учебных смен в школах Риги. Возможно, часть образования в конкретные дни будут проводить онлайн, часть — офлайн".



Сюрприз!



Напоследок глава временной администрации загадочно пообещал, что "с середины июля рижан ждет много позитивных сюрпризов, которые каждый сможет ощутить".

