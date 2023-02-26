Рижане за день принесли 3000 использованных батареек и 400 электронных сигарет

В Риге в ходе акции собрано и отправлено на переработку порядка трех тысяч использованных батареек. Жители, которые откликнулись на призыв сдавать батарейки, получили бонусные баллы и другие неожиданные призы.

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В день акции с помощью аппарата WinGo Deposit было собрано 3000 использованных пальчиковых батареек, что в 30-40 раз больше, чем горожане переводят на устройство каждый день. В акции приняли участие около ста человек.

Акция была организована компанией "Zaļā josta" совместно с "WinGo Deposit" и "Narvesen". В течение дня было собрано и отправлено на переработку свыше трех тысяч использованных батареек и около 400 электронных сигарет.

"Инновационная система возврата использованных батареек и электронных сигарет (по сути, это аккумулятор в пластиковом корпусе), отлично зарекомендовала себя в эксплуатации. Жители проявили активное желание поучаствовать в акции, общество хочет сортировать отходы, если преимущества сортировки отходов понятны как с точки зрения окружающей среды, так и с финансовой точки зрения", — говорит Лайма Кублиня, представитель "Zalā josta".

До сих пор около трети размещенных на рынке батареек не перерабатываются. Организаторы акции подчеркивают, что использованные батарейки являются экологически вредными отходами, которые нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, их нельзя выбрасывать вместе с рассортированной легкой упаковкой или выкидывать на природе. Батарейки могут загрязнять окружающую среду кислотами, тяжелыми металлами, токсичными и канцерогенными веществами, представляющими угрозу живой природе и здоровью человека.

"Батарейки и электронные сигареты, помещенные в депозитную машину перед утилизацией, помогают украинским солдатам. Подзарядившись, они превращаются в зарядные станции, которые, попав на фронт, используются для зарядки фонариков, раций и дронов",- объяснил Висмандс Меньокс, глава WinGo Deposit.

В настоящее время первое в Латвии инновационное хранилище использованных батареек и электронных сигарет "WinGo" работает в Риге, на улице Дзирнаву 74/76.

В ближайшее время планируется установить более 25 автоматов по приему аккумуляторов и электронных сигарет по всей Латвии. В приборе можно использовать бывшие в употреблении пальчиковые батарейки (А, АА и ААА) и все виды электронных сигарет.