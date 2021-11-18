Рижанином года 2021 стал ученый Янис Кловиньш
Foto: LETA

В этом году награду Рижской думы "Рижанин года 2021" получил профессор и доктор биологии Янис Кловиньш — за выдающиеся достижения в науке, которые помогли защитить здоровье и жизни людей во время пандемии Covid-19.

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"Благодаря работе Яниса Кловиньша Латвия может отслеживать распространение всех штаммов Covid-19. Это бесценные данные! Поэтому для меня большая честь поздравить профессора Яниса Кловиньша — рижанина года 2021", — заявил мэр города Мартиньш Стакис.

Грамоту также получили эпидемиолог Никита Троянский — "за самоотверженную, ответственную и профессиональную работу на благо общественного здоровья во время пандемии Covid-19", и руководительница культурного пространства Hanzas perons Иева Ирбина — "за активную деятельность во время пандемии Covid-19, позволившую горожанам наслаждаться высококачественными культурными мероприятиями в эпидемиологически безопасной среде".

"Рижан года" традиционно объявляют в День провозглашения независимости Латвии, на торжественном заседании Рижской думы. Почетное звание может получить совершеннолетний человек любой национальности и гражданства, который своим трудом и талантом привлек внимание к столице Латвии.

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