Рижанка требует компенсацию в 1000 евро за то, что не смогла проголосовать на выборах РД

Рижанка, которой не позволили проголосовать на внеочередных выборах Рижской думы (РД), требует за это у самоуправления компенсацию в размере 1000 евро.

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Женщина просит компенсировать ей нематериальный ущерб, нанесенный бездействием Рижской избирательной комиссии, которая не смогла обеспечить возможность проголосовать по месту жительства на выборах РД 29 августа . Рижанка полагает, что таким образом были нарушены ее конституционные права.

Рижская дума планирует рассмотреть этот вопрос на заседании, которое состоится в среду, 11 ноября.

Как уже сообщалось, представители избирательной комиссии 29 августа не явились к нескольким избирателям, которые заранее подали заявку о голосовании на дому.

Одна избирательница рассказала, что заявление о голосовании на дому по состоянию здоровья она направила 27 августа через портал Latvija.lv. Она получила подтверждение о том, что заявление получено и передано избирательной комиссии. Однако в день выборов к ней никто не пришел, поэтому женщина не смогла отдать свой голос. Она несколько раз звонила в Центральную избирательную комиссию, ей обещали, что представители избиркома скоро будут, но этого так и не произошло.

Ранее на заседании Центральной избирательной комиссии председатель Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс принес извинения избирателям за ошибки, допущенные на выборах в Рижскую думу.

"Я приношу извинения всем, кто не смог проголосовать", - сказал Кокинс, признав, что ошибки допустила именно городская избирательная комиссия.

Однако, защищая работников, он напомнил, что эти выборы очень отличались от всех предыдущих, и было много нововведений.