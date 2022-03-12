Рижская больница травматологии и ортопедии готова к приему пациентов из Украины

Во время встречи с министром здравоохранения Даниэлсом Павлютсом, руководство и врачи рижской больницы травматологии и ортопедии заявило о готовности учреждения принимать и лечить раненых украинских солдат. На данный момент больница располагает 40 койками для пациентов из Украины.

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В ходе встречи руководство больницы показало главе Минздрава инфраструктуру и отделение, где можно будет размещать именно украинских пациентов, а также представило порядок приема этих больных.

Врачи больницы травматологии и ортопедии (TOC) имеют богатый опыт лечения сложных и особо сложных ранений пациентов, полученных теми в зонах боевых действий. Здесь проходили лечение латвийские солдаты, получившие ранения в различных миссиях, а с 2014 года - и украинские военнослужащие.

"Я уверен, что у врачей ТОС есть не только опыт лечения тяжелых травм, полученных в зонах боевых действий, но и психологическая готовность к оказанию таких услуг. В целом латвийские больницы выразили готовность принять несколько сотни пациентов из Украины. Нам надо считаться с вероятностью того, что в Латвию могу приехать как раненые солдаты, так и мирные жители, а также люди с другими заболеваниями, которым в Украине сложно помочь, потому что местные больницы переполнены или разрушены", - отметил министр здравоохранения Даниэл Павлютс.

"Мы пока не знаем, сколько и когда к нам будут доставлены пациенты и насколько тяжелыми будут их травмы.Мы планируем размещать их в отдельном отделении, где также есть реанимационное отделение. Судя по опыту 2014 года, это будут пациенты с тяжелыми травмами. Мы предполагаем у них травмы с обширным повреждением мягких тканей, повреждением костей и дефектами, полученными от взрывов. Мы готовы к этому. У наших врачей есть и знания, и большой опыт лечения подобных травм", - объяснил Угис Зариньш, главный врач ТОС.

Ранее сообщалось, что гражданам Украины доступна вся платная государственная медицинская помощь в Латвии.