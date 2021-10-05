Рижская дума будет работать в "гибридном режиме"
Foto: LETA

Из-за роста заболеваемости Covid-19 заседания Рижской думы будут проводиться в "гибридном режиме": одни депутаты будут работать очно, а другие — удаленно.

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Самоуправление усовершенствовала систему организаций заседаний e-Rīgasdome, предусмотрев для депутатов возможность участвовать в заседаниях и голосовать, как удаленно, так и очно. Самоуправление утверждает, что это первая система в Латвии, дающая 60 депутатам работать в гибридном режиме.

Первые испытания системы пройдут в среду, 6 октября.

Систему e-Rīgasdome разработала Possible Security в сотрудничестве с экспертами из Turn Digital. Как сообщает LETA, за усовершенствовние системы Рижская дума заплатила 25 000 евро.

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LETA

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