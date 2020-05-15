Рижская дума до муниципальных выборов не будет "покидать" Rīgas namu pārvaldnieks

Временная администрация Рижского самоуправления не будет принимать решение о выходе Рижской думы из состава участников предприятия Rīgas namu pārvaldnieks, хотя такая рекомендация содержится в аудиторском отчете Ernst&Young, заявил руководитель временной администрации Эдвинс Балшевицс.

По его мнению, такое решение должен принимать следующий созыв Рижской думы после выборов, намеченных на 29 августа этого года.

Как сообщалось, в начале мая временная администрация Рижского городского самоуправления обязала муниципальные предприятия Риги опубликовать на своих домашних страницах полные версии анонимизированных аудиторских отчетов.

После публикации отчета Ernst&Young выяснилось, что оценивая участие Рижской думы в RNP, аудиторы сообщили — "нет осования делать вывод, что RNP работает в стратегически важной отрасли, где рынок не способен обеспечить реализацию интересов общества". Аудиторы считают, что RNP должен сделать все возможное, чтобы управление домами перешло в руки обществ жильцов или представителей владельцев квартир, в результате чего со временем дома должны отказаться от участия в RNP.

В аудите специалисты отмечают, что RNP был создан как временное решение и сейчас его работа противоречит этой установке.

"Руководство RNP с целью не только сохранить, но и расширить число клиентов, противоречит цели Закона о приватизации, так как число управляемых RNP домов должно постепенно снижаться, передавая это функцию частному сектору", — указали аудиторы. Они считают, что RNP должно помочь жильцам домов перенять на себя управление домами и сделать этот процесс как можно более простым и эффективным.

Руководитель консультационного совета по управлению обществами капитала Рижской думы Андрис Графс сказал, что отказ Рижской думы от участия в RNP не значит ликвидацию предприятия, ведь доли предприятия можно продать другим участникам рынка.

"Этот процесс не будет быстрым. Например, решение о приватизации бывшего Lattelecom было принято в начале 2000-х годов, но до сих пор ничего не произошло", — указал Графс. Решение о выходе из RNP должен будет принять новый созыв Рижской думы.