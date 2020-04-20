Рижская дума готова выплатить по 128 евро иностранным студентам, оставшимся в Латвии без денег

Во время чрезвычайной ситуации Рижское самоуправление может предоставить пособие и оказавшимся в кризисной ситуации иностранным студентам, которые из-за распространения Covid-19 остались в Латвии, учатся удаленно, и у которых нет средств на удовлетворение основных потребностей.

Как сообщает пресс-служба Рижской думы, такую возможность предусматривают поправки к закону "О деятельности государственных учреждений во время чрезвычайной ситуации в связи с распространением Covid-19" („Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību") и закону "О социальных услугах и социальной помощи" (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums).

Удаленно подавать заявление в Рижскую социальную службу могут только те иностранные студенты, которые из-за чрезвычайной ситуации не в состоянии удовлетворить свои основные потребности и задекларировавшие свое место жительства на территории Рижского самоуправления. Размер пособия в кризисной ситуации составляет 128 евро на одного человека.

В распоряжении Кабинета министров о чрезвычайной ситуации говорится, что в условиях чрезвычайной ситуации, объявленной в стране, кризисной считается ситуация, если семья (лицо) по не зависящим от их воли обстоятельств не может самостоятельно удовлетворить свои основные потребности, например, приобрести продукты питания, товары первой необходимости, оплатить аренду жилья, семья (или лицо) находятся или находились в карантине и не имеют средств к существованию, и им необходима психосоциальная или материальная помощь.

Чтобы претендовать на пособие, иностранному студенту, как и другим жителям самоуправления, необходимо подготовить письменное заявление на государственном языке, описав в нем ситуацию и присоединив документы, подтверждающие наличие кризисной ситуации в связи с распространением Covid-19. Например, приказ об увольнении с работы или документ, подтверждающий факт невыплаты зарплаты, если студент работал, и другие документы, подтверждающие наличие кризисной ситуации, а также доказательства того, что финансовые трудности невозможно решить другими способами и средствами.

Заявление надо адресовать Рижской социальной службе, указав имя, фамилию, персональный код, адрес, телефон и максимально подробно описать проблему, требующую разрешения, заявление также надо подписать. Кроме того, следует указать счет в банке, на который перечислять пособие. К заявлению надо приложить распечатку о состоянии банковского счета за последние три месяца, копию решения Управления по делам гражданства и миграции о предоставлении временного вида на жительство, справку от высшего учебного учреждения, или в заявлении следует указать вуз, в котором учится студент.

Подать заявку можно удаленно, используя э-почту Рижской социальной службы soc@riga.lv, услугу "Заявление учреждению" ("Iesniegums iestādei") на портале Latvija.lv или поместив в специально предусмотренный для документов ящик в своем территориальном центре. Телефон для справок: 67105048.

Самоуправление призывает вузы помочь иностранным студентам — снизить плату за общежитие, освободив от платежей за просрочку в библиотеках и др., а также помочь им в оформлении заявлений и документов и решении различных бытовых ситуаций, возникающих из-за текущего положения в стране.