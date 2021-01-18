Рижская дума ищет возможности сократить использование соли на улицах

Рига не сможет обойтись без использования соли на тротуарах и дорогах города, в интервью Латвийскому радио сказал мэр Риги Мартиньш Стакис (За!/Прогрессивные). Тем не менее, дума ищет возможность сократить её использование.

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Департамент сообщения провел исследование и согласно его выводам, “полностью без использования соли мы не обойдемся”, - сказал Стакис. Тем не менее, мэр дал задание снизить использование соли. Например, установить свободные от соли зоны, такие как парки.

Стакис указал, что есть места, где без соли не обойтись - например, на мостах “других вариантов нет”. По мнению мэра, самая большая проблема - это посыпание солью тротуаров дворниками. Дума обсуждает возможность ввести пилотный проект, в рамках которого самоуправление в рамках квартала или региона возьмет на себя чистку тротуаров, за что владельцы домов будут платить взнос.

“Я думаю, мы можем попробовать такой вариант, может, он решит проблему соли”, - сказал Стакис.

Сейчас мэра больше всего беспокоит грядущая оттепель, из-за которой могут сформироваться сосульки на крышах домов. Владельцам домов Рижская дума отправит письма с просьбой позаботиться о снеге и сосульках на крышах своих домов.