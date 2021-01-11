Рижская дума ликвидирует исполнительные дирекции

Рижская дума планирует ликвидировать исполнительные дирекции, сообщил на пресс-конференции мэр города Мартиньш Стакис. Уже на следующем заседании думы планируется принять решение о начале ликвидации.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Функции исполнительных дирекций передадут департаментам, которые фактически ими и занимаются.

Сейчас в Риге три исполнительных дирекции. Восточная обслуживает центральный район и Латгальское предместье, Пардаугавская — Курземский район и Земгальское предместье, Северная — Видземское предместье и Северный район.

Пардаугавскую исполнительную дирекцию возглавляет член "Согласия" Валерий Кокис, Северную — Сергей Христолюбов, Восточную — Дмитрий Павлов. Павлов и Христолюбов на внеочередных выборах были в списке "Честь служить Риге", но в думу не прошли.

Для обеспечения связи с окраинами города будут созданы "агентства одной остановки" — в этом году их будет пять, для пяти самых больших окраин. С их помощью будет осуществляться коммуникация с жителями и будет узнаваться их мнение.