Рижская дума находится на расстоянии одного несостоявшегося заседания до роспуска

Сегодня в Рижской думе состоялось второе внеочередное заседание, на котором не было кворума. Таким образом, самоуправление оказалось в шаге от роспуска, сообщает LETA.

По неофициальной информации в распоряжении агентства LETA, мэр Риги Олег Буров (ЧСР) договорился с оппозицией созвать три внеочередных заседания Рижской думы без кворума. Таким образом, дума даст Сейму юридическое основание для ее роспуска.

Чтобы обеспечить кворум, на заседание Рижской думы должен прийти 31 депутат. На первое заседание в 9:30 пришли 22 депутата, в том числе два депутата "Честь служить Риге" — Андрей Каменецкий и Ирина Винник. На второе внеочередное заседание в 13:00 пришли 24 депутата, три из них от "Честь служить Риге" — Каменецкий, Винник и Эйжения Алдермане.

Параллельно в Сейме рассматривается законопроект о роспуске Рижской думы, однако. По неофициальной информации, его юридическое обоснование сомнительно и самороспуск Рижской думы является более надежным вариантом для политиков правительственной коалиции.

"Согласие" считает, что Буров пытается еще на пару недель задержаться в кресле мэра. Лидер фракции Анна Владова сказала, что происходящие свидетельствует о договоренности Бурова с оппозицией и он помогает Сейму распустить Рижскую думу.

Схожее мнение в своем Facebook выразил бывший мэр Риги Нил Ушаков, назвав Бурова "лицом предательства":

"Мэр Буров сам три раза созывает заседания, сам же срывает кворум и дает таким образом Сейму новую возможность распустить столичное самоуправление. А за это Буров получит возможность при поддержке тех же националистов еще целых две или может быть даже три недели остаться в кабинете мэра. Мэр, который предал думу и город — такого Рига не видела еще ни разу за свои более чем 800 лет!"

Бывший вице-мэр Риги Друвис Клейнс заявил, что, роспуская думу, Буров и исполнительный директор Рижской думы Юрис Радзевич получат возможность заключить разные договоры, "которые следующий созыв не сможет расторгнуть, так как там будут разные невыгодные условия".

В свою очередь, Каменецкис сказал, что его партия не принимала официального решения игнорировать заседания Рижской думы и в партии не все не поддерживают самороспуск.

Ранее Буров заявил, что "если Рижская дума этого созыва не в состоянии принять бюджет города, то эта дума является недееспособной и надо идти на внеочередные выборы". В своем обращении к рижанам Буров назвал поступки фракции партии "Согласие" в Рижской думе "саботажем". "Согласие" отказывается рассматривать бюджет на 2020 год, пока думой руководит Буров.