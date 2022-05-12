Рижская дума не будет согласовывать митинг на Ратушной площади. РСЛ собирается оспорить отказ

Рижская дума не будет согласовывать запланированный на пятницу, 13 мая, митинг Русского союза Латвии (РСЛ) на Ратушной площади, сообщили порталу Delfi в столичной мэрии.

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Сейчас самоуправление готовит мотивированный отказ, который будет представлен организаторам в течение дня.

Представители РСЛ на своей странице в Facebook заявили, что осуждают уборку цветов трактором в парке Победы утром 10 мая. В то же время они указали, что "опасность угрожает не только цветам, но и памятнику", поэтому политическая сила позвала жителей на митинг на Ратушной площади, который должен был состояться 13 мая.

Как сообщил председатель РСЛ Мирослав Митрофанов в интервью порталу Delfi, пока у него нет информации о том, что мероприятие не согласовано — это будет известно позже в четверг.

На вопрос о том, будет ли проведен митинг, даже если он не будет согласован, Митрофанов заявил, что не собирается нарушать закон.

"Когда у нас будет официальное решение, будет небольшое собрание и мы сообщим, как мы будем действовать. Но мы в любом случае не собираемся нарушать закон", — отметил политик.

Кроме того, если мероприятие не будет согласовано, партия потенциально планирует обратиться в суд.

На вопрос о том, какие варианты рассматриваются в контексте пятничного митинга, если он не будет согласован, Митрофанов сказал, что сейчас не будет разглашать эту информацию, поскольку "это может повлиять на переговоры с исполнительным директором Рижской думы".

Утром 10 мая у памятника в Пардаугаве при помощи трактора убрали цветы, которые люди принесли к подножию монумента 9 мая. Это вызвало бурю негодования в социальных сетях, на фоне которой люди вновь отправились возлагать цветы к памятнику. По словам очевидцев, в это время звучали советские песни, а также была замечена демонстрация советской и российской символики. Вечером во вторник, около 22.30, сотрудникам батальона спецзаданий Госполиции удалось разогнать собравшихся.

В связи с запланированным на пятницу митингом министр внутренних дел Мария Голубева написала в Twitter, что Служба госбезопасности подаст отрицательное заключение Рижской думе. Мэр Риги Мартиньш Стакис в интервью Латвийскому телевидению заявил, что мероприятие согласовано не будет.

Кроме того, начальник Госполиции Армандс Рукс подчеркнул, что в случае, если люди соберутся на несогласованный пикет, полиция отнесется к этому с "нулевой терпимостью".