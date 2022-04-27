Рижская дума не разрешила ни одно из заявленных на 9 мая мероприятий в парке Победы

Рижское самоуправление не разрешило проведение ни одного из заявленных мероприятий 9 мая в парке Победы в Пардаугаве.

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Традиционно 9 мая у памятника проводилось мероприятия празднования Дня Победы, которое организовывало общество 9.maijs.lv. Еще в апреле прошлого года агентство LETA сообщало, что самоуправления не дает разрешение на проведение этого мероприятия. К тому же недавно Сейм внес поправки в Закон "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий", которые фактически исключили возможность проведения такого мероприятия.

Были поданы в Рижскую думу — согласно Закону "О собраниях, шествиях и пикетах" — заявки на проведение еще трех собраний. На двух мероприятиях предполагалось почтить память погибших во Второй Мировой войне в борьбе с нацистской Германией, на одном — осудить военное вторжение в Украину России президента Владимира Путина.

"Ни одно из ранее заявленных мероприятий не разрешено из-за соображений безопасности. Организаторы одного собрания отозвали свою заявку", — сообщила пресс-секретарь Рижской думы Эдите Матусевича.

Как уже сообщалось, в начале апреля Сейм принял в окончательном чтении Закон "Об установлении Дня памяти о погибших и пострадавших в Украине". Этот день закон объявляет 9 мая 2022 года именно таким днем.

В этот день государственные и муниципальные учреждения не могут организовывать массовые развлечения и праздничные мероприятия, а также не могут выдавать разрешения на проведение массовых мероприятий. Самоуправления также должны будут отозвать разрешение на проведение публичных мероприятий 9 мая этого года, даже если оно было выдано до вступления закона в силу.

Уточняется, что самоуправление вправе принять решение о запрете проведения собрания, шествия или пикета, за исключением случаев, когда форма и цель собрания, шествия или пикета соответствуют характеру указанного дня воспоминание.

Срок действия закона истекает в этом году, 11 мая.

Также недавно Рижская дума объявила, что комплекс памятников в парке Победы небезопасен, поэтому монумент сейчас огорожен.