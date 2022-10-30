Рижская дума: очередь на муниципальное жилье за два года сократилась на 30%

Комитет по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы ознакомился с изданием "Жилье и окружающая среда" доступности жилья и качества муниципального жилья. План благоустройства предусматривает масштабные инвестиции в увеличение количества муниципальных квартир, что значительно сократит очереди на них в ближайшие годы.

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"Наличие муниципального социального жилья — важная проблема, которую подняла Рижская дума в качестве одного из своих приоритетов. В течение двух лет планируется расширить фонд социального жилья, инвестировать в него более 20 миллионов евро, увеличив количество доступного рижанам жилья на более чем 800 квартир, что значительно сократит очереди на квартиры", — сказал председатель комитета департамента ЖКХ думыы Эдмундс Цепуритис.

Чтобы обеспечить рижан социальными квартирами, власти города планируют в принадлежаших самоуправлению квартирах провести ремонт. В ремонт и реконструкцию не сдаваемых в аренду помещений муниципалитет вложит 2,5 млн евро, за два года планируется отремонтировать примерно 550 квартир.

При реконструкции муниципальных зданий, требующих значительных улучшений, власти города приобретут около 300 квартир. Также будут отремонтированы шесть зданий, ремонт которых ведется на второй очереди.

К 2024 году будут отремонтированы муниципальные здания по адресам - улица Прушу 25А, улица Доломита 1, улица Лиелупес 1, к-10. Для них уже разработаны строительные проекты и работы могут быть начаты после выделение финансирования. Планируется, что реализация первого тура может привлечь более 10 млн евро софинансирования.

Во втором туре, который начнется после 2024 года, будут отреставрированы здания на улице Зиепью 11, улице Иерикю 2А, улице Эдуарда Смилгя 44.

Также планируется строительство новых жилых домов. В том числе - застройка квартала на улице Межрозишу 41, где предполагается строительство четырех новых зданий. Новые дома могут быть построены и на улице Эбельмуйжас.

По сведениям МВД, на 1 сентября 2022 года в очереди на получение социальной квартиры в Риге находились 2033 семьи. За последние два года, с 1 сентября 2020-го, очередь на муниципальные квартиры уменьшилась на 30%.