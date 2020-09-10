Рижская дума: оппозиции не предложат должности заместителей глав комитетов, будут лишь извещать о сделанном

Вместо обещанных должностей заместителей глав комитетов Рижской думы оппозиционные фракции, вероятно, смогут получить только информацию о ходе работы в самоуправлении.

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Кандидат на пост мэра Риги Мартиньш Стакис ("Для развития/За!"-"Прогрессивные"), ранее обещавший оппозиционным фракциям возможность получить должности заместителей председателей комитетов, сегодня после встречи с партнерами по будущей коалиции заявил, что "с оппозицией все идет не совсем по плану".

Несмотря на то, что еще в среду партии коалиции между собой договорились обратиться к партиям оппозиции, предложив им должности заместителей глав комитетов, а Стакис в четверг уже встретился с двумя оппозиционными фракциями, сегодня некоторые фракции коалиции все же изменили свое мнение, заявив, что не готовы отдать должности заместителей оппозиции.

""Для развития/За!" и "Прогрессивные", со своей стороны, готовы отдать одну позицию заместителя главы комитета оппозиции, а остальные решили действовать по своему усмотрению ", - сообщил Стакис, добавив, что впереди будут "довольно интересные переговоры", ведь предложение партиям оппозиции уже высказано.

Будущий вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство") пояснил, что объединение партий "Новое Единство" все же решило, что было бы неприемлемо предоставить какую-либо должность Русскому союзу Латвии, так как его лидер Татьяна Жданок выражает антигосударственные взгляды.

По словам второго будущего вице-мэра Эдварда Смилтенса ("Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ - Латвийское объединение регионов), представленная им фракция решила, что оппозиции не следует предоставлять должности в комитете по образованию, культуре и спорту и комитете по безопасности, порядку и предотвращению коррупции, поскольку эти комитеты очень важны. Он также отметил, что фракция не хочет назначать на должности заместителей глав комитетов людей из партий, вовлеченных в коррупционные скандалы.

Начиная переговоры, будущая коалиция пообещала изменить прежнюю практику отказа от сотрудничества с оппозицией в Рижской думе.

Однако, по словам Кирсиса, "сотрудничество сразу же не означает должности".

"Я просидел в этой думе три года, и всегда был момент неожиданности, будет в этот день заседание или нет. Нормальный микроклимат уже является огромным шагом навстречу - информировать оппозицию о том, в какие дни будут проходить заседания", - подчеркнул Кирсис.

Он напомнил об идее создания совета фракций, где лидеры фракций могли бы встречаться и обсуждать вопросы, волнующие оппозицию.

"Если сравнивать с предыдущей думой, то это даже не один, а целых три шага вперед. Одной должностью больше или меньше - это по существу ничего не решает", - сказал политик, добавив, что был бы рад, если бы рижане приняли решение о том, чтобы обвиняемых в коррупции и других проблемах политиков в думе вообще не было.

"К сожалению, во время работы предыдущего созыва оппозиционные партии не информировались даже о вопросах организации работы. Это вопрос взаимного уважения - знать, каким образом организована работа в Рижской думе", - заявила третий будущий вице-мэр Линда Озола (Новая консервативная партия).

Таким образом, только партнеры по коалиции смогут занимать должности заместителей председателей комитетов Рижской думы.

В то же время депутаты будущей коалиции рассматривают возможность сделать должность заместителя председателя комитета оплачиваемой, ведь в настоящее время регламент Рижского самоуправления этого не предусматривает.

Стакис добавил, что в этом году в бюджете самоуправления такой возможности нет, однако можно будет рассмотреть этот вопрос в следующем году.

"Давайте не будем возвращаться к практике, когда заместители получают деньги в качестве консультантов в капитальных обществах", - заключил Стакис.