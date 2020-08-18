Рижская дума: организация 1 сентября останется в ведении самих школ

В Риге, скорее всего, каждая школа будет организовывать празднование 1 сентября по-своему, соблюдая при этом меры эпидемиологической безопасности, сообщили агентству LETA в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы.

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Ситуации в школах различаются - как по количеству учеников, так и по доступной территории. Есть школы с большими спортивными площадками и школы, вокруг которых обширной территории нет. Есть школы с несколькими классами в параллели, есть школы с двумя классами в параллели. Есть начальные школы и есть гимназии, где обучение начинается с 7-го класса, подчеркивает департамент.

Информацию о выбранных моделях организации учебного процесса департамент представит на пресс-конференции 24 августа.

По словам директора департамента Мариса Крастиньша, 1 сентября этого года и весь новый учебный год будут существенно отличаться от предыдущих, так как школам придется работать в новых, необычных условиях, чтобы обеспечить как внедрение нового содержания образования, так и соблюдение эпидемиологических требований.

Как сообщалось, в новом учебном году учебный процесс в образовательных учреждениях будет организован очно, однако необходимо будет соблюдать ряд мер предосторожности, в том числе организовывать потоки учащихся, не допуская столпотворений.

Министерство образования и науки (МОН) и Государственный центр содержания образования (ГЦСО) сообщили, что организация обучения со следующего учебного года планируется по трем моделям. Если эпидемиологическая ситуация сохранится примерно такой же как сейчас, будет реализована модель А, и с 1 сентября в образовательных учреждениях возобновится очное обучение.

Поправки, поддержанные правительством, предусматривают, что и в этом случае при необходимости учебный процесс может быть частично реализован дистанционно, например, один день в неделю, в случае переполненности мест общего пользования и с целью организации потоков учащихся.

МОН отмечает, что это условие в общеобразовательных учреждениях применимо только к 7-12-м классам, которым легче заниматься дистанционно, чем ученикам 1-6-х классов.

Для успешной реализации учебного процесса руководству образовательного учреждения необходимо будет определить порядок организации учебно-педагогической работы, в том числе установить каналы связи с учащимися и их родителями.