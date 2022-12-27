Рижская дума отправит в Киев еще десять автобусов и призывает людей заполнить их гуманитарной помощью

В начале следующего года в Киев отправятся еще 10 автобусов Mercedes-Benz предприятия Rīgas satiksme, пожертвованные столице Украины, сообщили на пресс-конференции представители Рижской думы.

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Столичное самоуправление призывает людей заполнить автобусы гуманитарной помощью — товарами для детей, средствами гигиены, продуктами питания длительного хранения, питьевой водой и кормом для домашних животных. В Киеве имеются проблемы с водоснабжением, поэтому пригодятся влажные салфетки, различные медицинские товары — бинты, жгуты, пластыри, дезинфицирующие средства, антисептики, медицинские перчатки, а также одеяла, матрасы, спальные мешки, обогреватели, зарядные устройства и генераторы.

"Первые 11 автобусов рижане заполнили с большой любовью, упаковав посылки как подарки с открытками. Думаю, что мы сможем заполнить и эти автобусы", — сказала руководитель благотворительного фонда Ziedot.lv Рута Диманта.

Люди, которые хотят помочь народу Украины, но не могут доставить пожертвования на пункты сбора, могут пожертвовать деньги через Ziedot.lv в разделе "10 автобусов". Пожертвованные средства будут использованы для приобретения недостающих товаров для заполнения автобусов.

Заместитель посла Украины в Латвии Юрий Захарчук выразил благодарность за уже полученную помощь, подчеркнув, что отправленные весной автобусы очень важны для общественного транспорта Украины. Россия целенаправленно обстреливает объекты электроснабжения, поэтому в украинских городах троллейбусы и трамваи нужно заменять автобусами.

Со среды, 28 декабря, до пятницы, 30 декабря, все желающие могут передать пожертвования для заполнения автобусов в пунктах сбора. В среду, 28 декабря, с 15:00 до 20:00 пожертвования будут приниматься на Ратушной площади, в четверг, 29 декабря, с 15:00 до 20:00 у входа B в торговом центре Akropole Alfa, а в пятницу, 30 декабря, с 12:00 до 20:00 в торговом центре Spice. Пожертвования также можно приносить в центр культуры "Иманта" на бульв. Анниньмуйжас, 29 или в ближайший центр жителей микрорайонов.

Как сообщалось, в апреле Рига уже отправила в Киев 11 автобусов с гуманитарной помощью.