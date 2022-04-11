Рижская дума: памятник в Парке победы "небезопасен"

Техническое состояние Памятника освободителям в Риге ухудшилось, конструкция продолжает разрушаться, угрожая безопасности людей. Потому с понедельника, 11 апреля, территория памятника ограждена, сообщил на брифинге мэр Риги Марис Стакис.

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Он отметил, что комплекс памятника будет огражден из-за неудовлетворительного технического состояния. У Рижской думы нет средств на реконструкцию монумента. К тому же, в Сейме и правительстве идет дискуссия о будущем памятника.

Руководство Рижской думы предоставило журналистам заключение экспертов Управления по контролю за строительством, которые обследовали комплекс 31 марта и 5 апреля. Их выводы неутешительны: за последние пять лет конструкции продолжали разрушаться, в отдельных местах трещины достигают 5 см.

Как напоминает агентство LETA, вопрос о памятнике 30 марта обсуждался на заседании комиссии Сейма по иностранным делам, и комиссия договорилась обратиться к Минюсту, который до середины апреля подготовит юридические предложения.

Министр юстиции Янис Борданс ранее заявил, что пропагандистский памятник в парке Победы — угроза национальной безопасности Латвии.

Борданс подчеркнул, что в центре столицы не может находиться символ "империи зла". Глава Минюста намерен призвать правительство и общество рассмотреть возможность, как достойно, уважая международное право, демонтировать памятник.

Говоря о юридической стороне этого решения, он отметил, что в Минюсте уже несколько лет анализируется правовая ситуация в отношении памятника советским воинам в парке Победы. Эксперты указали, что могут существовать причины, которые отменяют оговорки договора между Россией и Латвией, и в данном случае это может быть отступление одной из сторон от обязательств по договору.

"Россия своими военными преступлениями — нападением на независимое государство — не соблюдает и прекращает действие международных договоров, которые заключены на постсоветском пространстве. Нарушив соглашение с Украиной, Россия прекратила его действие, следовательно, и у нас нет обязательств. В парке Победы не похоронены павшие воины. Это не место памяти павших. В парке Победы должна находиться латвийская площадь Узварас", — заявил Борданс.