Рижская дума перезаключает договоры с арендаторами муниципальных квартир. Договоры перестанут быть бессрочными

Рижское самоуправление начало рассылать арендаторам своих квартир письма с уведомлением о перезаключении договоров на аренду жилья, сообщает портал rus.lsm.lv. В случае отказа — арендаторам может грозить судебное разбирательство.

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Муниципальные квартиры в Риге получали, в том числе, и жильцы денационализированных домов. В репортаже Латвийского телевидения пенсионерка и инвалид 2-й группы Вия Мишина, переехавшая в такую квартиру из хозяйского дома, рассказала, что получило уведомление от Рижского самоуправления о перезаключении арендного договора.

Сейчас договор бессрочный, а будет двухлетним. В случае отказа, самоуправление обратится в суд. По словам Вии Мишиной, ее соседки по дому с такими же договорами писем не получали.

Закон о найме жилых помещений вступил в силу 31 мая прошлого года, рассказали Rus.lsm.lv в Рижской думе. И ранее заключенные договоры найма на неопределенный срок должны быть перезаключены на определенный срок, в соответствии с правилами самоуправления.

"29 июня эти правила вступили в силу, и Жилищное управление начало рассылать арендодателям соответствующие письма. Автоматически мы не можем изменить договор, потому что человеку надо высказать свою свободную волю, у него есть право на свое мнение. Но если человек не хочет перезаключать договор, то, согласно закону, самоуправление может обратиться в суд и попросить суд принять решение об установлении срока договора аренды", — пояснила глава Жилищного управления Департамента жилья и среды Рижской думы Марите Яворска.

Чтобы не потерять квартиру нужно выполнить несколько условий, говорят в Жилищном управлении.

"Место жительства должно быть декларировано в этой квартире, не должно быть в собственности другого пригодного жилья. Квартира должна вовремя оплачиваться, а также нельзя портить собственность самоуправления и мешать другим жителям дома. Если не будет никаких проблем, то через два года эти договоры найма автоматически продлеваются, и об этом мы информируем жильцов. Решение о заключении этих договоров найма в Рижском самоуправлении принимает Комиссия по аренде жилых помещений", — ответила на это Марите Яворска.

Впрочем, как рассказали в Жилищном управлении, арендатора муниципального жилья могут попросить переселиться в квартиру меньшей площади, если жильцов в квартире стало меньше. И это не зависит от срока договора аренды.