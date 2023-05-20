Рижская дума планирует привлечь 21,2 млн евро средств ЕС на создание веломаршрутов

Рижская дума планирует привлечь 21,2 млн евро из фонда Механизма восстановления и устойчивости ЕС для создания велосипедных маршрутов в Пиньки, Улброку и Кекаву.

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Согласно информации, представленной депутатам комитета городского развития Рижской думы, в Риге планируется построить велосипедную инфраструктуру в направлении Рига-Бабите-Пиньки, Рига-Улброка, Рига-Кекава.

Общая стоимость проекта составляет 25,6 млн евро, из которых 21,2 млн евро финансирует ЕС, а 4,5 млн евро — Рижское самоуправление.

Партнерами проекта являются Рижский регион планирования, самоуправления Марупского, Адажского, Кекавского и Ропажского краев.

При реализации проекта от столицы до Улброки будет построено около 5,4 км велосипедной дорожки, до Кекавы — около 4,1 км, до Пиньки — 7,1 км.

В проекте Рижское самоуправление будет развивать только этапы, расположенные на административной территории столицы.

Всего на развитие велоинфраструктуры из фонда восстановления запланировано 34,5 млн евро. Проекты можно подавать до 31 июля текущего года.

Не позднее 31 мая 2026 года планируется оборудовать велодорожки на маршрутах Рига-Царникава, Рига-Улброка, Рига-Кекава, Рига-Бабите-Пиньки и Рига-Марупе.