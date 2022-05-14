Рижская дума пока не знает, куда будет перенесена фотовыставка о войне в Украине

Рижская дума все еще обсуждает, где разместить фотовыставку, посвященную войне в Украине, которая сейчас находится в парке Победы, сообщил представитель Рижской думы Раймонд Грантс.

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Памятник советским воинам в Пардаугаве огорожен, что лишило население доступа к фотовыставке, посвященной событиям войны в Украине. Грантс заявил, что место расположения выставки не будет изменено до воскресенья, 15 мая.

По словам Грантса, рассматривается один из дальнейших сценариев переноса фотовыставки в другое место в Риге, но решение еще не принято.

Первоначально принять выставку хотело Лиепайское управление культуры Лиепаи, но вчера депутаты Лиепайского самоуправления решили не принимать выставку. Таким образом, возможность превращения выставки в передвижную пока не рассматривается.