Рижская дума предлагает студентам заняться соцработой; стипендия — 200 евро

Рижская дума ищет социальных работников и готова предложить студентам-добровольцам пособие в размере 200 евро. Это подразумевают обязательные правила предоставления муниципальных стипендий, которые РД приняла в среду, 31 мая.

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Цель стипендии — привлечение квалифицированных специалистов к органам местного самоуправления и различным организациям, с которыми самоуправление заключило договор на выполнение административных задач или оказание услуг.







На получение стипендии смогут претендовать сотрудники муниципальных учреждений или контрактных организаций, которые начнут освоение необходимой образовательной программы либо уже ее осваивают. Также стипендию смогут получить студенты, которые продемонстрировали готовность заключить трудовые отношения с органами местного самоуправления.





Стипендия может быть присуждена с первого года обучения по образовательной программе и до ее полного освоения.





С учетом необходимого количества специалистов Рижская дума в годовом бюджете самоуправления предусмотрит финансирование для выплаты стипендий и определит максимальное количество стипендиатов в конкретном году.





Размер стипендии составит 200 евро в месяц. Стипендия будет присуждаться на весь период обучения по образовательной программе, но не будет выплачиваться в июле и августе.





Стипендии будут присуждаться на конкурсной основе.