Рижская дума предоставила жилье 969 украинским беженцам
Foto: Марис Морканс

На сегодняшний день Рижское самоуправление разместило 969 беженцев из Украины, сообщила агентству LETA руководитель бюро зампредседателя столичной думы Хилдегарде Граумане.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Из 145 человек выселились из временных мест жительства, либо покинув Латвию, либо найдя другое жилье.

На данный момент семь человек проживают у волонтеров, а в гостиницах сейчас находятся 817 беженцев.

Изначально у частных лиц были размещены 12 человек, позже пятеро из них связались с самоуправлением и сообщили, что условия не подходят и их разместили в гостиницах.

Агентство LETA уже сообщало, что до вчерашнего дня в центре для беженцев, расположенном в Доме конгрессов в Риге, было зарегистрировано 5000 человек, прибывших из Украины.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться