Рижская дума предоставила жилье 969 украинским беженцам

На сегодняшний день Рижское самоуправление разместило 969 беженцев из Украины, сообщила агентству LETA руководитель бюро зампредседателя столичной думы Хилдегарде Граумане.

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Из 145 человек выселились из временных мест жительства, либо покинув Латвию, либо найдя другое жилье.

На данный момент семь человек проживают у волонтеров, а в гостиницах сейчас находятся 817 беженцев.

Изначально у частных лиц были размещены 12 человек, позже пятеро из них связались с самоуправлением и сообщили, что условия не подходят и их разместили в гостиницах.

Агентство LETA уже сообщало, что до вчерашнего дня в центре для беженцев, расположенном в Доме конгрессов в Риге, было зарегистрировано 5000 человек, прибывших из Украины.