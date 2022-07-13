Рижская дума приглашает всех желающих на толоку по сбору латука татарского

Сотрудники Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы и эко-активисты уже третий год подряд будут устраивать субботник (толоку) для борьбы с растением, которое встречается на морском побережье - латук татарский.

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Субботник по сбору латука татарского состоится в четверг, 21 июля, в 10 часов утра в Ритабулли. Волонтеров обеспечат рабочими перчатками и пакетами, а также водой и закусками.

Для того, чтобы принять участие в толоке, нужно заполнить специальную анкету до четверга, 14 июля.

Латук татарский — чужеземный вид растения, который распространился на побережье Балтийского моря и начал формировать крупные насаждения на территории природного парка Пиеюра, в том числе на пляже Ритабулли-Даугавгрива. Это растение, которое в основном встречается в основном в восточной и центральной частях страны, относится к инвазивным и агрессивным видам, угрожающим биологическому разнообразию Латвии.

Длина многолетнего травянистого растения составляет около 60 сантиметров. Латук татарский голубовато-зеленого цвета, его листья похожи на рукколу, а цветки — сине-фиолетовые. Латук татарский негативно влияет на местные растения и может создать необратимую цепную реакцию на окружающую пляжную среду и изменить структуру приморских биотопов.

Латук татарский выявлен среди видов, растущих в дюнах Латвии, таких как тростник дюнный, гонкения бутерлаковидная, колосняк песчаный, а в серых дюнах растет среди полыни полевой, овсяницы дюнной и осоки песчаной.

С 2016 по 2020 год на территории парка "Пиеюра" осуществляется проект LIFE CoHaBit – Защита прибрежных биотопов в природном парке, территория которого простирается от Вакарбулли до Инчупе и охватывает три самоуправления — Ригу, Царникаву и Саулкрасты. В рамках проекта были реализованы меры по защите прибрежных дюнных биотопов, в том числе лесистых прибрежных дюн, естественных бореальных лесов, береговых защитных валов, зарождающихся дюн, пойменных лугов и прибрежных зеленых зон.

Одной из важных проблем природного парка является распространение инвазионных видов в прибрежных районах. В ходе реализации проекта был предпринят ряд мер по ограничению распространения таких инвазионных видов, как латук татарский, роза вьющаяся, коринфа колючая, златоголовка канадская.

Однако, после завершения проекта необходимо продолжать работу, чтобы состояние биотопов улучшилось. Именно по этой причине Рижская дума призывает всех, кому не безразлична защита природы, принять участие в толоке в Ритабулли.