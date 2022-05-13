Рижская дума приняла решение снести памятник в Пардаугаве

39 депутатов Рижской думы на внеочередном заседании проголосовали за демонтаж памятника в парке Победы, против были 13 депутатов. Один депутат не голосовал, семеро отсутствовали на заседании, которое было созвано в срочном порядке и проходило в удаленном формате.

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Депутаты Рижской думы приняли решение произвести необходимую работу "чтобы обеспечить демонтаж объекта "Памятник солдатам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков".

Депутаты своим решением дали задание Департаменту городского развития Рижской думы, Департаменту имущества Рижской думы и Рижской муниципальной полиции оказать Рижскому агентству памятников необходимую поддержку для обеспечения распоряжения.

Точная сумма сноса памятника в Пардаугаве пока не определена, но это будет недешево, сказал мэр столицы Мартиньш Стакис на заседании Рижской думы, отвечая на вопрос депутата от Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослава Митрофанова.

Руководство Рижской думы подчеркивает: чтобы значительно ускорить демонтаж памятника, в специальном законе следует предусмотреть, что к закупке (услуги сноса памятника) должна применяться норма Закона "О государственных закупках", которая устанавливает, что оспаривание решения конкурсной комиссии не останавливает процедуру закупки. Согласование работ по сносу памятника можно ускорить без приостановки плана строительства в случае, если оно не будет оспорено.

Этого можно добиться, признав памятник объектом общегосударственного значения или предусмотрев в законе, что оспаривание плана строительства не приостанавливает его действия. Специальным законом можно сократить срок рассмотрения плана строительства, подчеркивает руководство Рижской думы.

Отметим, что внесение поправок в законы и принятие законов находится в компетенции Сейма.

Как уже сообщалось, в четверг, 12 мая, Сейм проголосовал за приостановку действия 13-й статьи латвийско-российского договора, которая обеспечивала сохранность мемориальных сооружений — таким образом был снят юридический барьер на пути к сносу памятника в Пардаугаве. Дальнейшие решения предстоит принимать Рижской думе.