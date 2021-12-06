Рижская дума приобретет земельные участки для строительства велодорожки Центр-Дарзини

Рижская дума планирует приобрести несколько земельных участков для строительства третьей очереди велодорожки Центр-Дарзини на участке от Мазюмправы до Дарзини.

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Комитет по делам сообщения и транспорта Рижской думы поддержал обмен принадлежащего самоуправлению земельного участка на улице Дзелзавас площадью 3067 квадратных метров на пять земельных участков на улице Маскавас, необходимых для строительства велосипедной дорожки.

Стоимость земельного участка на улице Дзелзавас — 112 600 евро. Общая стоимость пяти земельных участков, которые будут приобретены, составляет 99 395 евро.

Ожидается, что частный собственник выплатит Рижской думе разницу в стоимости земельных участков.

Комитет также поддержал приобретение пяти земельных участков в обмен на якобы принадлежащие Рижскому самоуправлению акции на улице Маскавас, 450.

Стоимость приобретаемой недвижимости составляет 333 803 евро. В свою очередь, самоуправление передаст условные части совместной собственности частным лицам по номинальной цене 325 287 евро. Рижская дума выплатит частным лицам разницу в стоимости недвижимости.

Эти объекты нужны муниципалитету и для строительства велосипедной дорожки Центр-Дарзини.

Окончательное решение об обмене объектами недвидимости примет Рижская дума.