Рижская дума провела ребрендинг городской символики

Рижская дума обновила визуальную идентичность самоуправления, которая используется в цифровой коммуникации, публичном пространстве, а также при репрезентации города за рубежом, сообщили в Рижской думе.

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Вместе с этими изменениями планируется постепенно сократить количество страниц рижских муниципальных учреждений в соцсетях, чтобы упростить общение жителей с самоуправлением в цифровой среде.

Ранее Рижская дума уже сообщала, что в основе обновленной идентичности лежат ключи от города, которые являются символом столицы с 13-го века. Каждое столетие давало ключам новые формы, но один аспект остался неизменным — скрещенные ключи под крестом.

Обновленная идентичность или графический знак объединяет в себе элементы ключей от Риги из разных исторических периодов — от древнейшего изображения ключей столицы в 1226 году до работы известного латвийского графика Ансиса Цирулиса. Это укореняет современную графику Риги в исторических традициях. Скрещенные ключи также символизируют взаимодействие и сотрудничество городов и жителей.

В самоуправлении сообщили, что в последний раз идентичность рижских муниципальных учреждений и соответствующие правила обновлялись в 2012 году. За это время в муниципалитете возникли различные виды использования рижских символов, но они не регулировались внутренними правилами и книгой стиля. Таким образом, с обновлением столичных графических знаков разработаны и правила их использования.

Кроме того, в думе указали, что в то же время самоуправление будет постепенно упрощать и приводить в порядок коммуникацию с жителями в цифровой среде. Если раньше свои профили в соцсетях были у ряда муниципальных учреждений, то в дальнейшем их число будет сокращено, некоторые страницы будут реструктурированы.

На этих страницах в соцсетях рижане и гости столицы смогут узнать о самых важных новостях города, получить практически применимую информацию об услугах Рижской думы, а также различных развлекательных и активных мероприятиях в городе.