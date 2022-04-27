Рижская дума провела ребрендинг социальных сетей

В рамках глобального обновления визуальной идентичности самоуправления Рижская дума устроила и ребрендинг социальных сетей. Раньше каждая структура Рижской думы имела свой аккаунт, а теперь количество официальных аккаунтов сократилось до пяти. Разработан единый дизайн, который акцентирует принадлежность Риге.

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Самые главные новости будут публиковаться на основной странице самоуправления в Facebook, Twitter и Instagram.

На странице Rīga attīstās ("Рига развивается") в Facebook и Twitter будет информация о связанных с инфраструктурой проектах департаментов, планах развития и их общественном обсуждении.

Rīgā mācās ("Рига учится") в Facebook и Twitter будет рассказывать о новостях в сфере образования и об образовательных проектах.

На страницах Rīgā notiek ("В Риге происходит") в Facebook и Twitter будет информация о мероприятиях, а на странице Veselīga Rīga ("Здоровая Рига") в Facebook будет актуальная информация о здравоохранении.