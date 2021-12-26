Рижская дума рассмотрит меры по улучшению расчистки тротуаров в столице
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На последнем в этом году заседании Рижской думы, которое состоится 29 декабря, депутаты рассмотрят меры по улучшению расчистки тротуаров в столице.

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Как сообщалось, Рижская дума планирует внести поправки в обязательные правила по обслуживанию территорий и содержанию сооружений, чтобы ускорить принудительную расчистку тротуаров. Правила предусматривают, что пешеходные тротуары и дорожки во дворах должны быть расчищены и обработаны противоскользящими материалами ежедневно до 8:00, чтобы обеспечить безопасное передвижение пешеходов. Штраф за нерасчищенные тротуары для физических лиц может составить 350 евро, для юридических - 1400 евро.

Ранее депутаты признали, что применение наказаний за нерасчищенные тротуары является трудоемким процессом и часто не достигает цели - своевременной расчистки тротуаров. Поэтому этой зимой введена принудительная расчистка тротуаров, когда после выполнения работ самоуправление выставляет счет управляющим собственностью. Эти работы выполняют шесть мобильных бригад и привлеченная самоуправлением фирма.

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