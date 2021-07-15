Рижская дума рассмотрит вопрос о премировании школ за вакцинацию педагогов
Foto: Shutterstock

Сегодня созвано заседание комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту, на котором будет принято решение о выделении средств на мотивацию сотрудников образовательных учреждений к вакцинации от Covid-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как указано в информации для депутатов, для достижения более высокого охвата вакцинацией разработан "План действий по обеспечению очного обучения в общеобразовательных учреждениях Рижского самоуправления", в котором одной из предусмотренных мер является вакцинация не менее 80% всех сотрудников учреждения.

Финансовая поддержка образовательным учреждениям, достигшим определенного охвата вакцинацией, составит 5000 евро, 7500 евро и 10 000 евро в зависимости от количества работников.

Для реализации этих мер из резервного фонда Рижского самоуправления планируется выделить 1 725 000 евро департаменту образования, культуры и спорта Рижской думы.

Школы могут использовать указанное финансирование по своему усмотрению — как на обновление технического оборудования, так и на ремонт, эти средства также можно будет выплатить сотрудникам школы в виде премий.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

10

Source

LETA

Tags

Вакцинация Рижская дума
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина