Рижская дума рассмотрит вопрос о премировании школ за вакцинацию педагогов

Сегодня созвано заседание комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту, на котором будет принято решение о выделении средств на мотивацию сотрудников образовательных учреждений к вакцинации от Covid-19.

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Как указано в информации для депутатов, для достижения более высокого охвата вакцинацией разработан "План действий по обеспечению очного обучения в общеобразовательных учреждениях Рижского самоуправления", в котором одной из предусмотренных мер является вакцинация не менее 80% всех сотрудников учреждения.

Финансовая поддержка образовательным учреждениям, достигшим определенного охвата вакцинацией, составит 5000 евро, 7500 евро и 10 000 евро в зависимости от количества работников.

Для реализации этих мер из резервного фонда Рижского самоуправления планируется выделить 1 725 000 евро департаменту образования, культуры и спорта Рижской думы.

Школы могут использовать указанное финансирование по своему усмотрению — как на обновление технического оборудования, так и на ремонт, эти средства также можно будет выплатить сотрудникам школы в виде премий.