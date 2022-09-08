Рижская дума: родителям столичных школьников, возможно, придется самим присматривать за детьми
Foto: LETA

Родителям рижских школьников и воспитанников детских садов следует считаться с тем, что им, возможно, придется самим присматривать за детьми во время забастовки педагогов, сообщила руководитель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Ивета Ратиника.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ближайшие дни будет собрана информация о том, сколько учителей примут участие в забастовке, организованной Латвийским союзом работников образования и науки (LIZDA) с 19 сентября.

Хотя точной информации об участии учителей в забастовке на данный момент нет, вполне вероятно, что в работе некоторых учебных заведений могут быть существенные перебои.

Наиболее сложная ситуация может сложиться именно в детских садах, где уже теперь ощущается нехватка работников. Ни в школах, ни в детских садах нет свободных педагогов для замены бастующих работников.

Поэтому, возможно, родителям придется самим обеспечить присмотр за детьми, если учебное заведение решит целиком бастовать и его закроют.

"Мы говорили, что учителя более чем перегружены, но нас не слышали. Поэтому мы должны считаться с последствиями", — добавила Ратиника.

Как сообщалось, согласительная комиссия не смогла найти компромисс по повышению зарплат педагогов на последнем заседании в среду, поэтому ЛПРОН с 19 сентября начнет забастовку.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai