Рижская дума собирается увеличить дефицит бюджета

Рижская дума планирует увеличить дефицит бюджета, свидетельствует решение финансового комитета думы.

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Доходы основного бюджета столичного самоуправления планируется увеличить более чем на 24 млн евро, расходы — на 35,9 млн евро.

В результате доходы основного бюджета составят 940,66 млн евро, расходы — 1,076 млн евро. Расходы столичного бюджета превысят доходы на 136 млн евро.

Как сообщили в управлении коммуникации Рижской думы, для того чтобы активнее участвовать в разогреве экономики страны, самоуправление значительно увеличит количество инвестиционных проектов.

"Эти изменения в бюджете — отличные новости для экономики Риги и рижан. Расширение инвестиционной программы позволит содействовать развитию экономики Риги и реализовать проекты, которые улучшат повседневную жизнь рижан. Крупнейшие инвестиции предусмотрены для дорожной инфраструктуры и сферы образования", — сказал мэр столицы Мартиньш Стакис.

В рамках уменьшения последствий кризиса из-за Covid-19 будут реализованы проекты высокой готовности, которые вначале рассмотрит Кабинет министров. Планируется, что самоуправление дополнительно подаст проекты на сумму более 78 млн евро, которые будут реализованы в течение двух лет, в том числе проекты на сумму 43,5 млн евро — в этом году.

Для реализации проектов будут использованы займы, софинансирование из госбюджета и бюджета Риги.

Крупнейшим из них будет вторая очередь строительства Восточной магистрали. В сфере дорожной инфраструктуры запланировано также строительство велодорожек Центр-Зиепниеккалнс и Иманта-Даугавгрива, перестройка перекрестка улиц Маскавас и Крустпилс, ремонт путепровода над улицей Улманя гатве на улице Юркалнес.

В сфере образования будут реализованы проекты на сумму 15 млн евро по созданию сетевой инфраструктуры в учреждениях образования, технологическому обеспечению, установке вентиляционных систем, обеспечению гигиенических требований и благоустройству территорий дошкольных образовательных учреждений.