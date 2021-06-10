Рижская дума собирается увеличить дефицит бюджета

Рижская дума планирует увеличить дефицит бюджета, свидетельствует решение финансового комитета думы.
Доходы основного бюджета столичного самоуправления планируется увеличить более чем на 24 млн евро, расходы — на 35,9 млн евро.
В результате доходы основного бюджета составят 940,66 млн евро, расходы — 1,076 млн евро. Расходы столичного бюджета превысят доходы на 136 млн евро.
Как сообщили в управлении коммуникации Рижской думы, для того чтобы активнее участвовать в разогреве экономики страны, самоуправление значительно увеличит количество инвестиционных проектов.
"Эти изменения в бюджете — отличные новости для экономики Риги и рижан. Расширение инвестиционной программы позволит содействовать развитию экономики Риги и реализовать проекты, которые улучшат повседневную жизнь рижан. Крупнейшие инвестиции предусмотрены для дорожной инфраструктуры и сферы образования", — сказал мэр столицы Мартиньш Стакис.
В рамках уменьшения последствий кризиса из-за Covid-19 будут реализованы проекты высокой готовности, которые вначале рассмотрит Кабинет министров. Планируется, что самоуправление дополнительно подаст проекты на сумму более 78 млн евро, которые будут реализованы в течение двух лет, в том числе проекты на сумму 43,5 млн евро — в этом году.
Для реализации проектов будут использованы займы, софинансирование из госбюджета и бюджета Риги.
Крупнейшим из них будет вторая очередь строительства Восточной магистрали. В сфере дорожной инфраструктуры запланировано также строительство велодорожек Центр-Зиепниеккалнс и Иманта-Даугавгрива, перестройка перекрестка улиц Маскавас и Крустпилс, ремонт путепровода над улицей Улманя гатве на улице Юркалнес.
В сфере образования будут реализованы проекты на сумму 15 млн евро по созданию сетевой инфраструктуры в учреждениях образования, технологическому обеспечению, установке вентиляционных систем, обеспечению гигиенических требований и благоустройству территорий дошкольных образовательных учреждений.