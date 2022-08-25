Рижская дума: стела в парке Победы была демонтирована намного раньше, чем планировалось

Демонтаж стелы советского памятника в Парке Победы произошел намного раньше запланированной даты — 2 сентября, заявили сегодня на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис и исполнительный директор города Янис Ланге.

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Стаскис подчеркнул, что демонтаж памятника произошел "намного раньше, чем мы ожидали", и большая заслуга в этом строителей, которые быстро продвинулись с этой работой.

Ланге сказал, что демонтаж памятника должен был завершиться в пятницу на следующей неделе, однако это произошло намного раньше, чем планировалось. Это связано с тем, что бетон обелиска оказался "слабее", чем считалось ранее. Поэтому в среду было оперативно принято решение о демонтаже стелы уже сегодня.

То, что бетон не такой прочный, сегодня подтвердилось, а вот арматура в памятнике была достаточно прочной, поэтому ее демонтаж занял больше времени, пояснил исполнительный директор Риги.

Ожидается, что в ближайшее время будет продолжен демонтаж остальной части мемориального комплекса.