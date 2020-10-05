Рижская дума: утверждены в должностях новые председатели комитетов
Foto: LETA

В понедельник, 5 октября, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис созвал заседания комитетов Рижской думы, чтобы утвердить в должностях председателей комитетов.

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Председателем комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы избрали Ивету Ратинику ("Развитие/За!", "Прогрессивные"), в комитете будут работать 16 депутатов думы.

В должности председателя комитета собственности Рижской думы утвердили Дайниса Лоциса (Нацблок, Латвийское объединение регионов), в комитете будут работать 14 депутатов думы.

Депутат Инесе Андерсоне ("Новое Единство") будет руководить комитетом городского развития Рижской думы, в комитете будут работать 16 депутатов.

Должность председателя комитета по делам сообщения и транспорта доверена Олафсу Пулксу ("Новое Единство"). В комитете будут работать 17 депутатов.

Комитетом по жилью и окружающей среде будет руководить Эдмундс Цепуритис ("Развитие/За!", "Прогрессивные"), в комитете будут работать 14 депутатов.

Комитет по вопросам безопасности, порядка и борьбе с коррупцией возглавила заместитель председателя Рижской думы Линда Озола (Новая консервативная партия), в комитете будут работать 13 депутатов.

Комитет по социальным вопросам, в котором будут работать 14 депутатов думы, возглавил Виестурс Клейнбергс ("Развитие/За!", "Прогрессивные").

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис будет руководить работой комитета по финансовым и административным делам, в комитете будут работать 16 депутатов.

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Мартиньш Стакис Новая консервативная партия Линда Озола "Новое Единство" Латвийское объединение регионов Олаф Пулкс Рижская дума
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