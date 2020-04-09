Рижская дума увеличит софинансирование услуг частных детсадов

Временная администрация Рижской думы приняла решение увеличить доступный родителям объем софинансирования для оплаты услуг частных детсадов.

Впредь самоуправление за каждого ребенка от полутора до четырех лет будет предоставлять софинансирование в размере 250,61 евро в месяц, а за детей в возрасте обязательного образования — в размере 188,71 евро в месяц. Перерасчет суммы софинансирования для частных образовательных учреждений будет произведен за период с 1 января 2020 года путем выплаты разницы.

Ранее софинансирование составляло 246,19 евро и 187,59 евро соответственно.

Дума напоминает, что софинансирование самоуправления полностью выплачивается также за детей, которые во время чрезвычайного положения в стране детсад не посещают, пока частный сад не прекратил работу и родители могут отвести детей в детский сад в случае необходимости.