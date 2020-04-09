Рижская дума увеличит софинансирование услуг частных детсадов
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Временная администрация Рижской думы приняла решение увеличить доступный родителям объем софинансирования для оплаты услуг частных детсадов.

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Впредь самоуправление за каждого ребенка от полутора до четырех лет будет предоставлять софинансирование в размере 250,61 евро в месяц, а за детей в возрасте обязательного образования — в размере 188,71 евро в месяц. Перерасчет суммы софинансирования для частных образовательных учреждений будет произведен за период с 1 января 2020 года путем выплаты разницы.

Ранее софинансирование составляло 246,19 евро и 187,59 евро соответственно.

Дума напоминает, что софинансирование самоуправления полностью выплачивается также за детей, которые во время чрезвычайного положения в стране детсад не посещают, пока частный сад не прекратил работу и родители могут отвести детей в детский сад в случае необходимости.

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