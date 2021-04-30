Рижская дума: в этом году на 9 мая мероприятий в парке Победы не будет, территорию огородят

В пятницу, 30 апреля, Рижская дума провела встречу с представителями правоохранительных органов и экспертами с целью обсудить возможность проведения 9 мая заявленных в парке Победы мероприятий. В результате было решено, что из-за эпидемиологических рисков территория возле памятника Победы 8 и 9 мая будет огорожена, а в окрестностях парка введут транспортные ограничения, о которых будет сообщено отдельно.

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Самоуправление призывает людей проявить понимание и отмечает, что организованные мероприятия возле памятника на это 9 мая происходить не будут. "Призываем быть ответственными, не собираться, следовать требованиям и не создавать угрозы для себя и других", — сообщили в Рижской думе.

Ранее дума получила три заявки на проведение мероприятий 9 мая. Общество "9мая.lv" просило разрешить с 7 до 23 часов мероприятие в парке Победы, возле монумента, с целью "празднования разгрома фашизма".

Вторая заявка поступила от организации 9.maija fonds, которая претендовалана проведение мероприятия на том же месте и в то же время — с целью возложения цветов и проведения концерта.

Третья заявка относилась к проведенияю собрания напротив Hotel Bellevue Park в парке Победы с целью сохранения семейной памяти о тех членах семьи, которые во время Второй мировой войны сражались в рядах союзников против нацистской Германии. Впоследствии эта заявка была отозвана.