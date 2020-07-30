Рижская дума в Верховном суде проиграла дело о сдаче в аренду крематория

Верховный суд постановил, что Рижская дума противоправно сдавала в аренду крематорий. Решение окончательное, фирме Rīgas kremācijas centrs – krematorija предстоит покинуть помещения крематория, а Рижской думе решить, что с ним делать дальше, передает LSM.

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Дело о крематории началось с борьбы против монополии в сфере кремации. После острой критики со стороны отрасли и Совета по конкуренции, Рижская дума несколько лет назад объявила конкурс, в рамках которого можно было получить право на аренду крематория в течение 10 лет. Однако условия конкурса были написаны так, что право смогло получить только одно предприятие - Rīgas kremācijas centrs – krematorija. Из-за этого похоронная фирма Apbedīšanas nams – krematorija обратилась в суд и только что Верховный суд поставил точку в споре.

Согласно решению суда, Рижская дума в течение года должна расторгнуть договор с арендатором. Дальше у самоуправления есть два варианта - либо вновь сдать крематорий в аренду, либо продать его, говорит юрист Apbedīšanas nams – krematorija Эдгарс Тимпа.

В свою очередь, замдиректора Департамента жилья и среды Рижской думы Инга Гулбе указала, что дума рассматривает возможность самостоятельно заниматься кремацией. Для этого надо основать новое общество капитала либо доверить задачу какому-нибудь существующему муниципальному предприятию. Окончательное решение должен будет принять новый созыв Рижской думы.

Тимпа указал, что, с точки зрения конкуренции, частный сектор уже доказал свою способность обеспечивать эту услугу и поэтому идея, что самоуправление займется кремацией, следует оценивать критично.