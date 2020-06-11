Рижская дума вернула все льготы на проезд в общественном транспорте (ОБНОВЛЕНО)

Временная администрация Рижской думы сегодня приняла решение возобновить все льготы на проезд в общественном транспорте столицы в том же объеме, что до установленных из-за Covid-19 ограничений.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это означает, что льготы в полном объеме будут восстановлены пенсионерам, школьникам и другим категориям пассажиров. Соответствующие обязательные правила вступят в силу 15 июня или через 4 дня после их утверждения.

В то же время для того, чтобы защитить жителей от риска заболеть Covid-19 из-за столпотворений во время праздников, 23 и 24 июня проезд в рижском общественном транспорте будет платным. Планируется, что в эти дни будут действовать расценки выходного дня.

Для ограничения распространения вируса в общественном транспорте и после окончания чрезвычайного положения необходимо прикрывать рот и нос. Когда эпидемиологическая ситуация изменится, это требование будет пересмотрено.

Как сообщалось, льготы на проезд для большинства пассажиров были отменены в конце марта, а с 1 июня они были частично возобновлены.