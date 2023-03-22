Рижская дума выделит финансирование на соединение городского общественного транспорта с железнодорожными станциями
Foto: LETA

В среду, 22 марта, Рижская дума примет решение о выделении 0,5 млн евро на соединение столичного общественного транспорта с железнодорожными станциями, сообщает агентство LETA.

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Комитет по финансам и административным вопросам Рижской думы ранее принял решение поддержать реализацию проекта "Городские точки сообщения общественного транспорта с железнодорожными станциями и остановками"

" и выделить финансирование в размере 551 760 евро.

Финансирование разработки строительного проекта планируется обеспечить из бюджетной программы Рижского самоуправления "Реализация инвестиционной программы", из которой в этом году потребуются 110 352 евро, а в 2024 году — 441 408 евро.

Цель проекта — развитие точек мобильности, продвижение мультимодальности и интеграции железных дорог в систему общественного транспорта города. Проект предусматривает создание в городе Риге девяти пунктов мобильности на железнодорожных станциях и остановках "Вецаки", "Вецдаугава", "Мангали", "Браса", "Альфа", "Гайсма", "Атгазене", "Туриба", "улица Слокас".

В результате создания пунктов мобильности планируется сформировать пункт мобильности регионального сообщения, обеспечить строительство и реконструкцию инфраструктуры, необходимой для интеграции железнодорожной станции, а также инфраструктуры общественного транспорта города и микромобильной инфраструктуры.

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