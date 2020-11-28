Рижская дума выиграла практически во всех завершенных судебных спорах о закрытии игорных залов
Foto: LETA

Рижская дума выиграла практически во всех завершенных судебных спорах о закрытии игорных залов, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В сообщении Юридического управления РД указано, что самоуправление отменило 42 разрешения на открытие игорных залов предприятий SIA "Alfor", SIA "Admirāļu klubs", SIA "Furors", SIA "Olympic Casino Latvia", SIA "DLV" и SIA "Joker LTD". Таким образом были закрыты игорные залы в историческом центре Риги.

В 13 случаях вступило в силу благоприятное Рижской думе решение суда, три дела были закрыты, а остальные дела находятся на рассмотрении судом разной инстанции. Сейчас Рижская дума готовится закрыть еще больше залов. Глава ответственного комитета Рижской думы Линда Озола (НКП) призвала Юридическое управление как можно скорее подготовить новые решения, особое внимание уделив рижским микрорайонам.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

22

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Линда Озола Рижская дума
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei