Рижская дума выиграла практически во всех завершенных судебных спорах о закрытии игорных залов, сообщает LETA.

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В сообщении Юридического управления РД указано, что самоуправление отменило 42 разрешения на открытие игорных залов предприятий SIA "Alfor", SIA "Admirāļu klubs", SIA "Furors", SIA "Olympic Casino Latvia", SIA "DLV" и SIA "Joker LTD". Таким образом были закрыты игорные залы в историческом центре Риги.

В 13 случаях вступило в силу благоприятное Рижской думе решение суда, три дела были закрыты, а остальные дела находятся на рассмотрении судом разной инстанции. Сейчас Рижская дума готовится закрыть еще больше залов. Глава ответственного комитета Рижской думы Линда Озола (НКП) призвала Юридическое управление как можно скорее подготовить новые решения, особое внимание уделив рижским микрорайонам.