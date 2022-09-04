"Рижская метрополия" обменяется опытом с пострадавшими от войны городами Украины

Руководство "Рижской метрополии" и главы пострадавших от войны самоуправлений Украины договорились о сотрудничестве по обмену опытом.

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Ассоциация Рижского и Пририжского самоуправлений "Рижская Метрополия" договорилась с председателями городских советов Новоград-Волынского, Вознесенска и Тростянца, пострадавших во время войны, о более тесном сотрудничестве по обмену опытом.

В ходе дистанционной встречи руководство "Рижской мeтрополии" и мэры городов договорились о дальнейших шагах по передаче знаний и опыта, связанных с финансовыми инструментами Евросоюза и их администрированием, энергоэффективностью в городской среде, умной индустриализацией и более эффективным управлением муниципальной инфраструктуры, а также о возможностях дистанционного общего образования и современных IТ-платформах.

Эдвардс Смилтенс, сопредседатель "Рижской метрополии" и заместитель председателя Рижской думы отмечает: "Мы никогда не прекратим оказывать Украине помощь и поддержку. Сейчас мы работаем над несколькими новыми проектами для поддержки украинского народа. Слушая мэров городов Украины, мы понимаем, что одним из направлений помощи являются наши знания в организации процессов дистанционного обучения, в создании умной и энергоэффективной инфраструктуры для государственного и частного секторов".

Марис Спринджукс, сопредседатель "Рижской митрополии" и председатель Адажского краевого совета говорит: "Наряду с гуманитарной и другими формами помощи необходимо сделать более адресную помощь городам-побратимам Украины, проводя совместные семинары, поездки по обмену опытом и дистанционные встречи. Эта платформа для общения и обмена знаниями будет охватывать такие направления, как эффективное управление ЖКХ и общественной инфраструктурой, организацую общественного транспорта и системное управление, использование возобновляемых источников энергии в энергоснабжении, организацию процессов дистанционного обучения и т.д."

С украинской стороны выступили председатель Новоград-Волынского городского совета Николай Боровец, председатель Вознесенского городского совета Евгений Величко, председатель Тростянецкого городского совета Юрий Бова, а также исполнительный директор Ассоциации малых городов Украины.

Председатель городского совета Тростянца Юрий Бова высоко оценил свой визит в Рижскую митрополию и в Валмиеру в июне этого года. Глава Вознесенского горсовета Евгений Величко подчеркнул, что они живут в постоянной неуверенности в завтрашнем дне — несколько дней назад тоже был ракетный обстрел, но без человеческих жертв. Величко подчеркнул, что городу нужна помощь в сферах медицины, транспорта, альтернативной энергетики и обращения с отходами. Глава Новоград-Волынского горсовета Николай Боровец заявил, что сейчас они ищут возможности для своих компаний создавать рынки за пределами Украины. По его словам, латвийские предприниматели могут помочь своими сетями и возможностями.

Ассоциация Рижского и Пририжского самоуправлений "RIGAS METROPOLE" объединяет город Ригу и территорию вокруг нее. Его ядро ​​составляют Рига и восемь Пририжских краев c с центрами в Адажи, Кекава, Марупе, Олайне, Ропажи, Саласпилсе, Саулкрасты и Сигулде. На территориах этих самоуправлений, входящих в ассоциацию, проживают 42,5% (свыше 0,8 млн) всех жителей Латвии, площадь "Рижской метрополии" составляет около 3642 кв. км.