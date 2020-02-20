Рижская муниципальная полиция больше не хочет следить за теми, кто неправильно припарковался

Глава Рижской муниципальной полиции Юриса Лукасс просит избавить муниципальную полицию от функции контроля нарушений правил остановки и парковки транспорта, сообщает LETA.

В прошлом году муниципальная полиция получила 115 254 вызова. 49,7% из них были связаны с нарушением правил парковки.

Констатация этого нарушения слишком примитивна, чтобы этим занимались "специально обученные и мотивированные полицейские", уверен Лукасс.

Он предлагает поступить как в Европе: передать контроль над этой сферой отдельным муниципальным структурам, которые контролируют в том числе и платные стоянки.

Если муниципальную полицию избавят от этой обязанности, она сможет заниматься более важными вещами, уверен глава рижской полиции.