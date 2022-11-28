Рижская окружная превратится в скоростную четырехполосную магистраль

Начинается процесс превращения Рижской окружной дороги в скоростную четырехполосную магистраль. На первом этапе будет переделан участок трассы A4 от Саулкалне до Балтезерса, сообщает rus.lsm.lv.
Превращение Рижской окружной дороги, на участке A4 от Саулкалне до Балтезерса, в скоростную магистраль в первую очередь коснется жителей Саласпилсского и Ропажского самоуправлений. Там начинается общественное обсуждение проекта. Государственная служба надзора за средой подготовила документ о том, как трасса повлияет на окружающую среду и жителей.
"Там должны быть две полосы движения в каждую сторону. Это будут магистральные дороги. Это значит, что там до минимума снижаются подключения. И все подключения, которые остаются должны быть безопасными: либо это двухуровневые путепроводы, либо подземные какие-то решения. Все решения и съезды решаются за счет параллельных путей, которые должны обеспечивать движение и доступ к каким-то хозяйствам", — пояснила представитель Latvijas valsts ceļi Анна Кононова.
На новой магистрали планируется увеличить скорость движения до 130 километров в час. Поскольку скорость движения серьезно вырастет, то возрастет и шум от покрышек, поэтому с общественностью будут обсуждать места размещения звукопоглощающих экранов. Также из-за обилия левых поворотов объездная дорога славиться своими "черными точками" — особо аварийными местами. В будущем на трассе останется только четыре пересечения дороги.
Впрочем, строительство магистрали на Рижской объездной не решит проблему эффекта бутылочного горла на трассе Via Baltica, где четыре полосы движения с объездной превратятся в две. Cейчас движение по трассе Via Baltica серьезно замедляется в поселке Балтезерс. В основном из-за фоторадара и следующего за ним пешеходного перехода со светофором. И решения у этой проблемы пока нет.